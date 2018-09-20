¿Cómo ayudar a tu gato a subir de peso?¿Qué darle?
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Después de una cirugía, una enfermedad u otro evento difícil, podés notar que tu gato está por debajo de su peso ideal. Lograr que vuelva a tener un peso magro y saludable es importante para su bienestar y para el funcionamiento vital de sus órganos, y para lograrlo se requiere la combinación adecuada de dieta y rutinas de alimentación.
El peso ideal para tu gato
Saber cuál es el peso ideal de tu gato es clave antes de comenzar una dieta para subir de peso, ya que puede ser fácil darle más alimento del necesario y que tenga sobrepeso, lo que conlleva diversas complicaciones para la salud. Hablá con el veterinario acerca de cuál debería ser el peso ideal de tu gato y con qué plazo deberías trabajar para que suba de peso.
Cómo cuidar la digestión de tu gato mientras sube de peso
Si tu gato perdió peso debido a una enfermedad, es esencial que no abrumes su sistema digestivo mientras sube de peso. La digestión de un gato es más sensible que la de un humano y no puede hacer frente a una dieta variada; esto genera malestar estomacal e incluso una mayor pérdida de peso.
También es importante lograr el equilibrio adecuado de nutrientes en una dieta para subir de peso, a fin de que su sistema no empeore. Por ejemplo, aunque la grasa densa en energía puede ayudar a tu gato a subir de peso, también puede causar diarrea. De manera similar, la proteína (necesaria para el crecimiento celular) debe ser de alta calidad y muy digerible a fin de reducir la carga de trabajo en su sistema.
La dieta de tu gato durante el aumento de peso
Para ayudar a tu gato a subir de peso, no es una buena idea simplemente darle más cantidad de su alimento actual. Es posible que su organismo no pueda alcanzar a digerir porciones grandes, y es probable que su apetito sea escaso, llegando a presentarse inclusive anoréxico. Las raciones adicionales de alimentos también pueden no proporcionar el equilibrio de nutrientes específico que tu gato necesita para subir de peso o recuperarse después de una enfermedad. Por ejemplo, pueden beneficiarse de una dieta específica con prebióticos añadidos para ayudar a reequilibrar la microflora gástrica y fortalecer la salud digestiva.
El alimento para que tu gato suba de peso debe tener una densidad energética alta. Esto le permite comer menos, pero aun así obtener todo lo que necesita de su dieta. También debe ser muy apetecible para estimular su apetito, y fácil de comer. Las croquetas de tamaño correcto o los alimentos de textura más suave pueden motivar a tu gato para que coma.
Cómo alimentar a un gato para ayudarlo a subir de peso
Es importante que tu gato se sienta cómodo y no se estrese a la hora de la comida, para que empiece a comer regularmente y suba de peso. Estas son algunas de las formas en que podés lograr esto:
- Dividir su ración diaria en comidas más pequeñas y regulares.
- Entibiar apenas la comida para que libere aromas, a fin de estimular su apetito.
- Evitar mirar al gato mientras come, ya que puede estresarse.
- Tené en cuenta de qué recipiente le gusta comer (por ejemplo, su plato favorito) y usá ese elemento en un lugar al que pueda acceder fácilmente.
- Separá las áreas de comida, la bandeja sanitaria, el agua y los juegos, para imitar lo que tu gato haría en estado natural.
- Hablá con el veterinario sobre otras estrategias médicas para estimular el apetito de tu gato.
El veterinario podrá aconsejarte sobre las mejores formas de asegurarte de que tu gato suba la cantidad correcta de peso y mantenga un estilo de vida saludable. Si no estás seguro del mejor curso de acción, reservá un turno con el veterinario.
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