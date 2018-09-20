Es natural que siempre quieras que el pelaje de tu gato se vea saludable y brillante, por lo que puede ser muy angustiante verlo sufrir con la caída de pelo. Si bien la caída de pelo es completamente natural, si es excesiva, puede ser una señal de que tu gato tiene un problema más grave.

Caída de pelo en gatos por tiña

La tiña es una de las causas más comunes de caída de pelo en los gatos. Esta infección por hongos es altamente contagiosa y suele ocurrir entre gatitos o gatos que viven en grupos. El agente principal es una espora de hongos, microsporum canis, que puede contraerse a partir de un animal o ambiente contaminados, y la acción infecciosa permanece durante varios meses.

La espora entra en la piel del gato a través de mordeduras, rasguños o lesiones, y la infección empieza a desarrollarse en la capa más externa de la piel y sus folículos pilosos. Si tu gato tiene alguna lesión en la piel en un área a la que le resulta difícil llegar durante el aseo, como la cara, corre mayor riesgo de contraer la tiña, ya que el aseo lo ayuda a deshacerse de cualquier material infeccioso antes de que se desarrolle. También existe un mayor riesgo de que la infección se afiance si el sistema inmunitario del gato está comprometido, como consecuencia de una enfermedad o un tratamiento médico.

Los síntomas de la tiña pueden ser muy diferentes entre los gatos, pero es probable que notes una caída de pelo en parches irregulares o circulares, junto con parches de piel rojizos que pueden ser escamosos. El pelo también puede quebrarse fácilmente o tener un aspecto anormal.

La tiña puede tratarse y eliminarse, aunque requiere varias etapas de tratamiento de la infección en sí. Esto implica destruir las esporas restantes y sanear completamente el entorno del gato. La tiña también puede ser muy contagiosa para los humanos en el hogar, por lo que si observás algún síntoma en tu gato, es importante que consultes a un veterinario lo antes posible para evitar una mayor propagación.