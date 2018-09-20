¿Preocupado por la pérdida de peso de tu gato? Descubrí las causas y cómo ayudar a tu felino a recuperar un peso saludable.
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Es natural que siempre quieras que el pelaje de tu gato se vea saludable y brillante, por lo que puede ser muy angustiante verlo sufrir con la caída de pelo. Si bien la caída de pelo es completamente natural, si es excesiva, puede ser una señal de que tu gato tiene un problema más grave.
Caída de pelo en gatos por tiña
La tiña es una de las causas más comunes de caída de pelo en los gatos. Esta infección por hongos es altamente contagiosa y suele ocurrir entre gatitos o gatos que viven en grupos. El agente principal es una espora de hongos, microsporum canis, que puede contraerse a partir de un animal o ambiente contaminados, y la acción infecciosa permanece durante varios meses.
La espora entra en la piel del gato a través de mordeduras, rasguños o lesiones, y la infección empieza a desarrollarse en la capa más externa de la piel y sus folículos pilosos. Si tu gato tiene alguna lesión en la piel en un área a la que le resulta difícil llegar durante el aseo, como la cara, corre mayor riesgo de contraer la tiña, ya que el aseo lo ayuda a deshacerse de cualquier material infeccioso antes de que se desarrolle. También existe un mayor riesgo de que la infección se afiance si el sistema inmunitario del gato está comprometido, como consecuencia de una enfermedad o un tratamiento médico.
Los síntomas de la tiña pueden ser muy diferentes entre los gatos, pero es probable que notes una caída de pelo en parches irregulares o circulares, junto con parches de piel rojizos que pueden ser escamosos. El pelo también puede quebrarse fácilmente o tener un aspecto anormal.
La tiña puede tratarse y eliminarse, aunque requiere varias etapas de tratamiento de la infección en sí. Esto implica destruir las esporas restantes y sanear completamente el entorno del gato. La tiña también puede ser muy contagiosa para los humanos en el hogar, por lo que si observás algún síntoma en tu gato, es importante que consultes a un veterinario lo antes posible para evitar una mayor propagación.
Caída de pelo debido al aseo excesivo del gato
El aseo es una forma crucial en la que los gatos se mantienen limpios y su piel permanece saludable. Sin embargo, el aseo excesivo puede provocar la caída de pelo y otros efectos secundarios.
Cuando un gato se acicala, utiliza la lengua áspera para eliminar de su pelaje y su piel elementos como parásitos, pelo muerto, suciedad y otros agentes irritantes. Pero también pueden dañarse el pelaje con la lengua, y provocar la caída de pelo. Si tu gato se asea demasiado en la misma parte de su pelaje, eventualmente notarás que esa área tiene cada vez menos pelo o que el pelo es más fino. Como tu gato también está ingiriendo pelo muerto adicional, puede empezar a sufrir la formación de bolas de pelo, ya que su sistema digestivo no puede procesarlas y deshacerse de ellas de manera correcta.
El aseo excesivo puede ser un síntoma de problemas de conducta: si tu gato está muy estresado, puede usar el aseo como conducta de sustitución para calmarse. También puede ser una consecuencia del aburrimiento. Si el entorno del gato no proporciona estimulación, este se acicalará más de lo necesario. Si notás signos de exceso de aseo en tu gato, es importante que consultes a un veterinario para que analice el problema y te ayude a identificar las causas.
Caída de pelo debido a la dieta de tu gato
Si la comida de tu gato no le proporciona todo lo que su piel y su pelaje necesitan para mantenerse saludables, el animal puede empezar a sufrir caída de pelo o problemas de pelaje.
La piel y el pelo de un gato necesitan una cantidad significativa de proteínas para funcionar y crecer de manera eficaz. Alrededor del 30 % de su ingesta diaria de proteínas se utiliza para renovar y desarrollar la piel. La falta de proteínas de alta calidad en su dieta, o las proteínas que son muy difíciles de digerir, puede hacer que el pelo esté más fino y quebradizo, e incluso, provocar la caída de pelo.
La vitamina A y la vitamina E también son cruciales para mantener saludable la piel de tu gato y prevenir la caída de pelo. Estas regulan el crecimiento celular y actúan como antioxidantes naturales. Una deficiencia de estas vitaminas puede causar problemas en la forma en que tu gato produce el componente principal del pelo, la queratina.
En general, la caída de pelo se puede corregir fácilmente en los gatos mediante una combinación de tratamiento médico, ajustes ambientales y alteraciones en la dieta. Consultá a tu veterinario, para que identifique la causa de la caída de pelo en tu gato y te indique la mejor solución posible.
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