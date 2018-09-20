Cuando se trata de alteraciones digestivas, los gatos pueden sufrir varias afecciones causadas por muchos factores diferentes, por lo que saber reconocer los signos de un problema de este tipo puede resultar útil.

Tu gato tiene dificultad para comer o tragar

Si tu gato tiene una obstrucción en el esófago (como una bola de pelo), o los músculos de su esófago o estómago no funcionan correctamente, es posible que le cueste comer o tragar.

Lo notarás reacio a comer (ya que tal vez le duele), y cuando lo hace puede resultarle difícil o cansador. Puede ser que regurgite la comida, es decir, que devuelva los alimentos de forma pasiva, generalmente poco después de comer y sin previo aviso. Puede toser, tal vez a causa de alimentos no digeridos que le bloquean el esófago.

Tu gato vomita o tiene bolas de pelo

No es raro que los gatos vomiten de vez en cuando, especialmente si han comido algo que su cuerpo identifica como nocivo. Frequent vomiting, twice a month or more, can be an indicator of a more serious problem, such as an infection, inflammatory disease or ulcer, however cats vomit for a variety of reasons. Cuando tu gato vomite, devolverá alimentos que se han digerido parcialmente en el estómago o la bilis, a menudo bastante tiempo después de comer. Esto es diferente a la regurgitación, que es una reacción más pasiva e inmediata.

Si tu gato regurgita un bulto de pelo compacto y enmarañado, puede estar teniendo bolas de pelo. Estas se forman cuando el exceso de pelo ingerido durante el aseo se acumula en el tubo digestivo del gato. Normalmente, tu gato digeriría y expulsaría estos pelos, pero, si la cantidad es muy grande, su cuerpo no puede hacerlo y entonces se forman bolas de pelo. Si bien los gatos de pelo largo son más propensos, este problema es frecuente en los gatos de interior, ya que pasan mucho más tiempo aseándose que los gatos de exterior. En algunos gatos, la bola de pelo no estará completamente formada, pero verás pelo en el vómito.