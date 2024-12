Dejar a tu gatito solo en casa

Comienza lo antes posible con la socialización del gatito. Sus primeras ocho semanas se consideran la fase más importante, que normalmente tiene lugar con el criador y su madre. ¡Y no es solo eso!

Si adoptás un gatito, hablá con el refugio de animales e intentá evaluar si ya se ha socializado o no. Si no lo saben o si sospechan que la respuesta es "no", no pasa nada. Puede que tu gatito o gato tarde un poco más en adaptarse a su nuevo hogar y entorno.

Por lo tanto, la exposición al mundo exterior, a otras mascotas y a las personas es una parte importante del entrenamiento de socialización de tu gato o gatito. Por supuesto, no quieras ir demasiado rápido y asustarlos.