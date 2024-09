El ejercicio moderado es lo mejor para esta raza. No es que no les guste correr... De hecho, están llenos de energía. Es solo que no correrán una 5K. Por su cara aplanada y su hocico corto, la raza no es capaz de gestionar largas distancias. Si se les fuerza demasiado, pueden tener dificultades para respirar. Rápidas arrancadas de juego bastarán para que desfoguen. Evita que hagan ejercicio en momentos de demasiado calor o demasiado frío, ya que cualquiera de las dos circunstancias puede suponer un peligro para ellos. Y, sí, por alguna razón, a los Bulldog Ingleses les encanta ir en monopatín ¡algo que se les da realmente bien!