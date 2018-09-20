Una cirugía puede ser una experiencia estresante para tu perro. Al igual que los humanos, los perros necesitan un período de descanso y convalecencia después de la operación, durante el cual pueden necesitar que se los alimente de una manera que no agreda su sistema digestivo. La forma y el contenido de su alimentación puede ayudarlos a recuperarse y desarrollar un sistema digestivo más saludable tras la cirugía.

Maneras de alimentar a tu perro después de la cirugía

Según el tipo de cirugía a la que se haya sometido tu perro, el veterinario te recomendará la mejor manera de alimentarlo. Para algunos problemas digestivos, la cirugía puede implicar colocar una sonda de alimentación que se conecte directamente con el estómago o esófago de tu perro, sin pasar por ningún órgano que pueda estar funcionando mal.

Si tu perro tiene una sonda de alimentación, tendrás que cambiar la consistencia de su dieta para que pueda administrarse a través del tubo y, posiblemente, mediante una jeringa. Las dietas líquidas, los alimentos húmedos y secos muy humectados se pueden administrar a través de la sonda de alimentación, siempre que tengan la textura y el tamaño adecuados para que no la bloqueen.

A medida que tu perro se recupera, podés tomar otras medidas para ayudarlo a comer de forma más fácil y cómoda. Colocar su comida y agua más arriba, en lugar de usar platos en el piso, puede ayudarlo con la digestión, ya que la gravedad ayuda a que la comida se mueva hacia el estómago. Podés alimentar a los perros pequeños mientras los sostenés, con la cabeza sobre el hombro.