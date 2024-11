¿Con qué frecuencia se debe alimentar a un cachorro?

6:00 a.m. 6:30 a.m. 7:00 a.m. 11:00 a.m. 1.00 p.m. 4:00 p.m. 7:00 p.m. 9:00 p.m.

6:00 a.m. Se despierta

6:30 a.m. Paseo rápido/ejercicio

7:00 a.m. Primera comida del día (tener en cuenta el intervalo entre el paseo y la comida. Comer demasiado pronto puede causar dilatación del estómago en perros de razas grandes, como los Retrievers y los Ovejeros Alemanes, predisponiéndolos a condiciones clínicas serias.



11:00 a.m. Segunda comida del día



1:00 p.m. Paseo/ejercicio por la tarde

4:00 p.m. Tercera comida del día

7:00 p.m. Paseo/ejercicio