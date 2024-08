Las primeras semanas con tu cachorro son muy valiosas para que se conozcan. Cuanto más observador seas y mejor entiendas su carácter, antes te darás cuenta de que algo no está bien. Ante la sospecha de que tu cachorro está un poco más que cansado, hay que retroceder y evaluar las últimas 24 horas. ¿Hubo algún cambio en su rutina o en su entorno que pueda causarle estrés? ¿Cambió la temperatura, y esto dio lugar a pérdida de apetito o deshidratación leve? Confía en tu instinto: Sabés mejor que nadie si tu cachorro tiene un problema de salud o no. Ante cualquier duda, comunicate con tu veterinario. Siempre es mejor obtener un diagnóstico profesional que no tomar ninguna medida.