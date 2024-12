Todo lo que necesitás saber sobre el mordisqueo de los cachorros

Tu reacción ante el mordisqueo de tu cachorro será vital para ayudarle a aprender buenos hábitos. Gritar a tu perrito, y no hablemos de pegarle (que nunca está bien), no dará ningún resultado. Aprender a elogiar a un cachorro, por no mencionar el desarrollo de órdenes sencillas que pueda seguir fácilmente, será importante para guiarlo en el proceso de socialización y el entrenamiento.