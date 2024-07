Présenter votre chaton aux adultes, aux enfants et aux animaux domestiques

Enseigner comment le manipuler en douceur

Montrez aux enfants comment caresser votre chaton et le soulever en glissant une main sous son ventre et en soutenant son derrière avec l'autre. Au début, il est préférable qu'ils ne manipulent pas le chaton. Et veillez à ce que, lorsqu'ils le font, ils ne les serrent pas trop fort dans leurs bras.