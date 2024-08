Une alimentation pour adulte pour votre chiot ? Mieux vaut attendre !

La différence entre l’alimentation pour chiot et l’alimentation pour chiens adultes

La différence entre l’alimentation pour chiot et l’alimentation pour chiens adultes Ce n’est pas un hasard s’il existe une alimentation spéciale pour chiots. En effet, sa composition en nutriments est très différente de celle pour chiens adultes ou seniors. Contrairement aux chiens adultes ou séniors, les chiots sont en pleine croissance et ont donc des besoins nutritionnels différents de ceux des chiens adultes ou séniors. Royal Canin réalise de nombreuses recherches sur les besoins nutritionnels, notamment ceux des chiots, et ces aliments sont soigneusement formulés en collaboration avec des vétérinaires et des nutritionnistes.

Examinons les nutriments présents dans l’alimentation pour chiots et leur importance.

1. Des vitamines pour soutenir son immunité :

À sa naissance, votre chiot reçoit des anticorps par le biais du premier lait maternel (colostrum). Ces derniers diminuent progressivement au cours des 12 premières semaines de vie. Son système immunitaire est toujours en développement et donc incapable de protéger complètement votre chiot contre les agents pathogènes qu’il peut déjà rencontrer durant cette période de vulnérabilité, appelée déficit immunitaire. Durant cette phase, le système immunitaire de votre chiot peut avoir besoin d’un soutien particulier, notamment par le biais des vaccins, par celui de l'alimentation. En effet, outre la formation d'anticorps, le système digestif est tout aussi important pour rester en bonne santé. Par conséquent, une alimentation de qualité aidera votre chiot à se constituer une bonne flore intestinale et à développer sa résistance naturelle.





2. Des protéines hautement digestes pour une absorption optimale :

Les chiots n’étant pas des adultes, leur système digestif est encore en développement et donc fragile. En effet, son fonctionnement n’est pas encore aussi efficace que celui d’un chien adulte. Au départ, son estomac ne peut assimiler que le lait maternel. Au cours du sevrage, lorsque les chiots commencent à manger une alimentation solide, leur système digestif n'est pas encore complètement développé. Voilà pourquoi il est préférable de leur proposer un aliment hautement digeste, pour permettre à leur système digestif en développement d’absorber les nutriments dont ils ont besoin pour une croissance saine.





3. Des acides gras oméga 3 pour le développement neurologique :

Lorsqu’ils sont jeunes et que leur cerveau est en plein développement, les chiots apprennent de nombreuses choses. Une alimentation pour chiots enrichie en acides gras oméga 3 (DHA) soutient la mémoire, l'ouïe, la vision et le développement cérébral pour faciliter les apprentissages. Des recherches scientifiques ont montré que les chiots nourris avec un aliment enrichi en acides gras oméga 3 étaient capables de résoudre un problème plus rapidement que des chiots nourris avec un aliment ne contenant pas de DHA.





4. Du calcium et du phosphore pour son squelette :

Les os de votre chiot sont également en plein développement. Son squelette doit encore grandir et se renforcer. Toutefois, cette croissance ne doit pas être trop rapide. Voilà pourquoi votre chiot a besoin d’une teneur équilibrée en énergie, en vitamines, en calcium et en phosphore pour une croissance progressive. Si l’aliment de votre chiot contient trop ou trop peu de ces nutriments, sa croissance risque d’être trop rapide ou trop lente, ce qui peut représenter un risque à l’âge adulte.

Une alimentation spécialement formulée pour les besoins nutritionnels uniques des chiots

Une alimentation qui répond spécifiquement aux besoins nutritionnels uniques des chiots présente des teneurs précises en vitamines, protéines, acides gras oméga, calcium et phosphore, différentes de celle de l’alimentation pour chiens adultes ou seniors. Par ailleurs, certaines aliments pour chiots sont même spécialement formulés pour certaines races ou tailles de chiens. En effet, chaque chien, selon sa race et sa taille, a des besoins nutritionnels spécifiques. Le guide alimentaire ROYAL CANIN® vous permet, en répondant à quelques questions simples, de découvrir l’aliment le plus adapté à votre chiot.

Conséquences si vous donnez trop vite un aliment pour adultes à votre chiot

Si vous donnez trop vite un aliment pour chiens adultes à votre chiot, il risque de souffrir d’une carence (ou d'un surdosage) en certains nutriments, ce qui peut avoir de graves conséquences sur sa santé à l’âge adulte. Voici les problèmes que peut rencontrer votre chiot s’il ne reçoit pas les bons nutriments en quantité suffisante :

Par exemple, son corps peut se développer trop rapidement ou trop lentement, l’exposant notamment à un risque accru d'anomalies squelettiques.

Votre chiot est plus vulnérable lorsque son système immunitaire ne bénéficie pas d’un soutien suffisant.

Votre chiot est plus sujet aux troubles digestifs s'il reçoit une alimentation qu’il ne peut pas assimiler de manière optimale.

En conclusion : Il est essentiel de donner à votre chiot un aliment qui lui permettra de grandir et de devenir un chien en bonne santé.

Quand passer à une alimentation pour chiens adultes ?

Une fois que votre chien a terminé sa croissance, il est adulte sur le plan physique. Toutefois, la maturité mentale prend un peu plus de temps et varie en fonction de la taille et de la race. Consultez l'aperçu ci-dessous pour découvrir le moment de la maturité physique de votre chiot.

Le passage à un aliment pour chiens adultes doit avoir lieu lorsque votre chiot a terminé sa croissance physique. Les chiens dont la croissance physique est terminée ont d’autres besoins énergétiques et peuvent, par exemple, avoir besoin d’un soutien pour conserver un poids sain ou un superbe pelage brillant.