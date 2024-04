Comment fonctionne le sevrage de votre chiot ? 

Un chiot grandit vite. La plupart doublent leur poids de naissance au cours de la première semaine ! Cette croissance rapide demande deux fois plus d’énergie qu’un chien adulte.



À la naissance, un chiot reçoit tous les nutriments essentiels pour soutenir sa croissance, sa température corporelle et son immunité via le lait maternel. Lors du passage à l’alimentation solide, il a besoin de suffisamment de calcium, phosphore et protéines. Une alimentation adaptée pour chiots permet aux chiots d’avoir tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir et devenir des chiens adultes en bonne santé.