Quels chiens peuvent facilement vivre en appartement ?

Bien que les grands chiens aient un caractère plus calme, ils ne sont pas toujours adaptés pour vivre dans un petit espace. Il est important de choisir une race calme et peu à l’affût, afin que vous puissiez recevoir plus facilement de la visite sans que votre chien ne s’agite. Les races ayant un tempérament moins énergique et un instinct de garde moins important sont parfaites. Veillez alors à ce que votre chien ait suffisamment d’espace pour se reposer et bouger, et n’oubliez pas que certaines grandes races bavent ou demandent des soins supplémentaires.