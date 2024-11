Célèbre pour son corps allongé et ses pattes courtes, le Teckels est un chien énergique et robuste. Ce long corps et ces courtes pattes, souvent un peu tordues, exercent une plus grande pression sur le dos et les pattes du Teckel. Le Teckel aime son maître, mais il peut se laisser distraire par son instinct de chasseur et suivre son propre chemin lors d’une promenade.