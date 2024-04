Waarom eet mijn puppy niet goed?

Als je puppy tussen de vier en zes maanden oud is, begint hij zijn melkgebit in te wisselen voor een volwassen gebit. Dit kan een pijnlijk proces zijn voor je pup, waardoor hij mogelijk tijdelijk minder of liever niet eet. Als je pup last heeft van het tanden wisselen, geef hem dan veilige kauwspeeltjes. Check het gebit van je puppy dagelijks, ook om te kijken of er geen gebroken tandje in zijn bek zit of dat er misschien iets vast zit. Dit kunnen allemaal redenen zijn waardoor eten pijnlijk is.