Como socializar um filhote

O medo pode se manifestar em vários comportamentos, como choramingar, ficar rígido, colocar o rabo entre as pernas, rosnar ou latir. Se você achar que o filhote ficou assustado com uma pessoa, situação, barulho ou qualquer outra coisa, afaste-se com calma desse estímulo até que ele esteja mais calmo e volte a comer. Se você achar que seu filhote está confortável, reapresente-o ao estímulo gradualmente e recompense comportamentos positivos. Se o filhote ainda estiver assustado, retire-o da situação. Fale com um treinador profissional ou com um veterinário se tiver dúvidas sobre as respostas do seu filhote.