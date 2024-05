O grande desafio do nascimento de filhotes é tornar-se autônomo para respirar, se aquecer e se alimentar para sobreviver a esse momento crítico. Para apoiá-lo, é importante preparar adequadamente a caixa de parto. Tigelas de água ou um umidificador deve ser usado para manter o espaço com 65% a 70% de umidade e estimular a respiração correta, e uma lâmpada de radiação infravermelha para aquecer o espaço.

Quase imediatamente após o nascimento, o criador pesa os filhotes para ter uma ideia de sua condição e identifica qualquer filhote com peso abaixo do esperado. O peso de nascimento e a taxa de crescimento durante as primeiras 48 horas são parâmetros-chave para que os criadores descrevam o condição de uma ninhada e identifiquem os filhotes com risco de mortalidade neonatal.