Noções básicas sobre cuidados com higiene e beleza do filhote

O médico-veterinário poderá recomendar a rotina de limpeza mais apropriada para os ouvidos do seu filhote, com base no tipo. Os cães têm orelhas caídas ou erguidas, e aqueles com orelhas caídas podem exigir mais cuidados do que outras raças. Se você precisar limpar as orelhas do seu cão em casa, faça isso com uma solução especialmente formulada. Pingue cuidadosamente algumas gotas no canal auditivo do filhote de cão e massageie muito suavemente a base da orelha por cerca de 30 segundos. Se houver alguma solução restante, limpe a orelha cuidadosamente com algodão.