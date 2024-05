Treinamento e brincadeira com o filhote

Os filhotes não são os animais mais focados, por isso é melhor executar as sessões de treinamento em uma área fechada com poucas distrações. Comece deixando o filhote se afastar, depois agache-se, abra os braços e use um tom de voz animado para chamar o nome dele, seguido pela palavra de indicação.



Quando ele se chegar, dê muitos elogios e recompense com um petisco. Em seguida, dê outro petisco enquanto prende uma guia na coleira. Depois que ele terminar o petisco, solte a guia, levante-se e vá embora. Agora repita o processo desde o início.



Pratique todos os dias por algumas semanas, mantendo as sessões curtas. Pratique em diferentes situações, sempre com a segurança do seu cão em mente.