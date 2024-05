Preparação para a chegada do filhote

Os filhotes têm sistemas digestivos muito delicados e mudanças bruscas na dieta podem causar distúrbios digestivos ou até deixá-los desconfiados com a comida. Por esse motivo, é melhor alimentar seu filhote de cão com o mesmo alimento que o tutor anterior nos primeiros dias enquanto ele se acomoda. Depois, você pode introduzir lentamente o alimento escolhido que deve apoiar o crescimento do seu filhote.



Ter a dieta certa é crucial para a saúde, o crescimento e o desenvolvimento do filhote. Em cada estágio, ele precisa de nutrientes específicos em quantidades precisas, de acordo com o tamanho da raça. Portanto, recomendamos a seleção de um alimento de alta qualidade com base na idade do seu filhote e no tamanho esperado do adulto.