Dia de pegar seu filhote

Para incentivar seu filhote a entrar no carro, dê um petisco e algo para mastigar durante a viagem. Se houver outra pessoa com você, ela poderá sentar atrás com o filhote no colo, no banco ou no chão. Se você estiver sozinho, o filhote precisará viajar em uma caixa. Uma toalha ou um brinquedo com o cheiro da mãe é uma excelente maneira de entreter o filhote nessa hora.