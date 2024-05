Os primeiros dias e semanas com seu novo filhote

Introduzir novos sons Os filhotes têm uma audição muito sensível, de modo que os sons podem assustá-los. Durante a primeira semana do filhote com você, apresente sons como secador de cabelo, campainha, música e aspirador de pó. Certifique-se de que essa experiência seja positiva, brincando com seu filhote ou oferecendo uma recompensa alimentar. Mantenha o som baixo a princípio para não assustá-lo e aumente gradualmente o som à medida que o filhote ficar mais à vontade.

Ajude seu filhote a explorar Seu filhote precisará aprender a lidar com uma variedade de ambientes, terrenos e obstáculos. Portanto, ajude-o nessa fase apresentando escadas ou degraus e uma variedade de superfícies.

Andar de carro Seja indo para a clínica veterinária ou saindo para passear, é provável que seu filhote precise andar de carro em algum momento em breve. Portanto, vale a pena acostumá-lo com isso desde o início.

Acostume seu filhote ao manuseio O médico-veterinário precisará verificar o filhote do nariz à cauda. É melhor acostuma-lo a ser apanhado e manuseado por todo o corpo e garantir que essa seja uma experiência agradável desde o início.

Use um cercado Assim como deixar o filhote dormindo em um cercado à noite, é uma boa ideia acostuma-lo a passar algum tempo em um cercado durante o dia. Isso ajuda se, por exemplo, você deseja manter o filhote em um local seguro enquanto recebe visitas. Verifique se o filhote está acostumado com o cercado antes de deixá-lo nele a noite toda.