Alimentação e nutrição do filhote

Acompanhar o peso do seu filhote é útil para garantir que ele esteja crescendo, mas a escala de condição corporal fornece uma visão mais clara para saber se ele está com sobrepeso ou abaixo do peso. É importante saber, pois ambas as situações podem causar problemas de saúde. A escala de condição corporal concentra-se na aparência do seu filhote para avaliar se ele está em um peso saudável. O médico-veterinário pode mostrar como fazer a escala do seu filhote.