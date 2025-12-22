Présenter votre chaton à des adultes, à des enfants et à des animaux de compagnie
Présentations progressives
Surveiller le langage corporel
Laisser votre chaton les approcher
Rester calme
Ne précipitez pas le processus
Faites preuve de douceur
Laisser votre chaton se reposer
Votre chaton n’est pas encore en mesure d’éviter les enfants lorsqu’il a besoin de tranquillité. Assurez-vous donc que vos enfants savent qu’ils doivent laisser votre chaton se reposer et ne pas le réveiller, car le sommeil est essentiel à son développement.
Enseigner la douceur
Montrez aux enfants à bien caresser votre chaton et à le soulever en glissant une main sous son ventre tout en soutenant son arrière-train avec l’autre. Au début, il est préférable qu’ils ne prennent pas le chaton. De plus, lorsqu’ils le font, veillez aussi à ce que’ils ne le serrent pas trop fort dans leurs bras.
Insister sur le calme et la tranquillité
Demandez aux enfants de s’asseoir et de rester tranquille et d’attendre que votre chaton vienne les voir. Expliquez-leur que les comportements enjoués ou bruyants peuvent effrayer les chatons.
Jouer avec précaution
Les enfants doivent comprendre que votre chaton n’est pas un jouet. Montrez-leur comment jouer en toute sécurité avec les jouets du chaton pour que tout le monde s’amuse.
Rester à l’affût
Pour éviter les égratignures, il est préférable de toujours surveiller les jeunes enfants en présence de chatons.