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Présenter votre chaton à des adultes, à des enfants et à des animaux de compagnie

Une expérience négative avec une personne ou un animal pourrait avoir des effets durables sur votre chaton. Il est essentiel de comprendre comment faire chaque présentation pour que votre chaton se sente à l’aise.
Bien que votre chaton puisse rapidement se sentir à l’aise avec vous, sa tendance naturelle à se retirer et à se cacher peut rester lorsqu’il rencontre de nouvelles personnes. Voici nos meilleurs conseils pour des présentations qui l’aident à se sentir plus en confiance.

Présentations progressives

Rencontrer de nombreuses personnes en même temps est généralement trop éprouvant pour un chaton. Laissez-le rencontrer individuellement chaque nouvelle personne et accordez-lui suffisamment de temps pour se reposer entre les présentations.

Surveiller le langage corporel

Votre chaton vous fera savoir s'il a besoin de s'isoler et d'avoir un peu de tranquillité. Soyez à l’affût de signes qui indiquent qu’il se sent menacé, par exemple des oreilles aplaties et des sifflements ou s’il soulève sa queue de manière bien droite.

Laisser votre chaton les approcher

Les chatons ont tendance à paniquer et à fuir si on s’approche trop rapidement d’eux. Il vaut mieux demander aux gens de s’asseoir et de rester tranquille et d’attendre que votre chaton vienne les voir.

Rester calme

Demandez aux gens de contrôler leur enthousiasme, de bouger lentement et de parler à voix basse pour éviter d’effrayer votre chaton.

Ne précipitez pas le processus

Votre chaton peut avoir besoin de temps pour se sentir à l’aise avec chaque personne. Ne précipitez pas les choses et, surtout, évitez de faire passer votre chaton d’une personne à une autre.

Faites preuve de douceur

Demandez à votre famille et à vos amis de manipuler votre chaton en douceur. Lorsqu’ils se sont familiarisés avec l’animal, montrez-leur comment le transporter en toute sécurité en glissant une main ouverte sous son abdomen et en plaçant l’autre sous son arrière-train.
Les chats peuvent être d’excellents animaux de compagnie pour les enfants, mais il est important de bien leur expliquer comment en prendre soin et les manipuler. Les enfants peuvent parfois être trop brusques ou énergiques pour les chatons, alors voici quelques éléments importants à garder à l’esprit.

Laisser votre chaton se reposer

Votre chaton n’est pas encore en mesure d’éviter les enfants lorsqu’il a besoin de tranquillité. Assurez-vous donc que vos enfants savent qu’ils doivent laisser votre chaton se reposer et ne pas le réveiller, car le sommeil est essentiel à son développement.

Enseigner la douceur

Montrez aux enfants à bien caresser votre chaton et à le soulever en glissant une main sous son ventre tout en soutenant son arrière-train avec l’autre. Au début, il est préférable qu’ils ne prennent pas le chaton. De plus, lorsqu’ils le font, veillez aussi à ce que’ils ne le serrent pas trop fort dans leurs bras.

Insister sur le calme et la tranquillité

Demandez aux enfants de s’asseoir et de rester tranquille et d’attendre que votre chaton vienne les voir. Expliquez-leur que les comportements enjoués ou bruyants peuvent effrayer les chatons.

Jouer avec précaution

Les enfants doivent comprendre que votre chaton n’est pas un jouet. Montrez-leur comment jouer en toute sécurité avec les jouets du chaton pour que tout le monde s’amuse.

Rester à l’affût

Pour éviter les égratignures, il est préférable de toujours surveiller les jeunes enfants en présence de chatons.

Il est naturel que les animaux domestiques, en particulier les chats, soient territoriaux. Il est donc crucial de vous préparer aux présentations et de toutes les superviser avec soin. Voici quelques conseils importants à retenir.

La première semaine de votre chaton

Les premiers jours et les premières semaines de votre chaton dans sa nouvelle maison sont essentiels pour développer une bonne relation avec votre animal de compagnie. Assurez-vous que votre chaton s’adapte et fixez une routine pour éviter le plus de perturbations possible à votre nouvel ami.
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