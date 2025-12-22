Gardez votre chaton à l’écart au début Laissez d’abord votre chaton s’habituer à son propre environnement. Assurez-vous également qu’il a subi un examen et reçu ses vaccins avant de le présenter à d’autres animaux de compagnie.

Les laisser se familiariser avec l’odeur d’autres animaux Pour chacun des animaux, prenez un chiffon et frottez-le doucement sur sa face, puis sur celle de l’autre. Ensuite, mettez le chiffon dans son panier pour lui permettre de s’habituer à l’odeur inconnue avant de présenter les animaux l’un à l’autre.

Allez-y lentement Dans un premier temps, laissez vos animaux de compagnie actuels observer votre chaton (à travers une vitre, par exemple). Organisez ensuite de brèves périodes de contact supervisé dans une pièce neutre avant de passer progressivement, sur quelques jours, à des périodes plus longues. Assurez-vous que tous vos animaux disposent d’un endroit sûr où aller se réfugier pendant les présentations.

Garder les chiens en laisse Les chiens acceptent souvent les chatons plus facilement que les chats plus âgés, mais gardez-les calmes et en laisse lorsque vous les présentez. Ne forcez aucun contact et laissez-les plutôt s’habituer les uns aux autres à leur propre rythme.

Respecter le comportement des félins Vos chats actuels peuvent se sentir menacés par votre chaton, et il pourrait falloir des jours, voire des mois, pour établir une relation territoriale pacifique.