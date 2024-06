Nutrition sur mesure, adaptée aux besoins uniques

Votre animal de compagnie subit de nombreux changements au cours de sa vie. Des chatons et des chiots aux chats et chiens matures, l'âge est un facteur clé qui détermine les besoins nutritionnels de votre animal de compagnie. Quelle que soit la race d'un chiot ou d'un chaton, ses besoins en énergie, en protéines, en minéraux et en vitamines sont bien supérieurs à ceux d'un adulte. Leurs fonctions digestives sont également différentes de celles d'un adulte, car leur capacité digestive n'est pas encore mature.



Une nutrition adéquate est essentielle à la santé des chats et des chiens qui atteignent l'âge adulte et de ceux qui vieillissent. Leur apport énergétique doit être adapté à leur niveau d'activité, lequel est généralement impacté par des problèmes de santé liés à l'âge. Un animal de compagnie souffrant d'arthrite se déplacera moins et dépensera donc moins d'énergie.



Voici quelques exemples des aliments uniques que nous avons développés pour soutenir le stade de vie spécifique d'un animal de compagnie :