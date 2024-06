Chez Royal Canin, nous savons que la valeur des ingrédients contenus dans les aliments pour animaux de compagnie réside dans les nutriments qu'ils fournissent. C'est pourquoi notre approche est axée sur les nutriments pour concevoir des aliments uniques.

Dans cette approche, les besoins nutritionnels d'un animal de compagnie sont évalués grâce à des recherches et des observations détaillées. Un profil alimentaire optimal est ensuite déterminé pour les chats et les chiens, en tenant compte des directives standard sur l'espèce en question et des observations uniques relatives à la race, à l'âge, au mode de vie, aux sensibilités et à l'état de santé. Des ingrédients de haute qualité et hautement digestibles sont ensuite sélectionnés et peuvent être combinés pour correspondre à chaque profil nutritionnel sur mesure.

Grâce à cette approche, nous sélectionnons des nutriments de haute qualité à partir de sources plus durables, présentant une empreinte carbone plus faible. De cette manière, nous pouvons établir des formules présentant un impact environnemental et social moindre, tout en fournissant aux animaux de compagnie une nutrition offrant une qualité, une sécurité et des bienfaits optimaux.

L'approche nutritionnelle détaillée de Royal Canin répond à quatre objectifs, qui sont les fondements de tous nos développements nutritionnels :