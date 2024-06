Le poids idéal ne se mesure pas seulement sur une balance

Heureusement, il est possible d'aider votre chat à perdre du poids. En faisant cela et en les aidant à maintenir un poids optimal, vous augmenterez leur qualité de vie. Il a également été démontré que les chats ayant un poids idéal vivent plus longtemps que ceux souffrant d'obésité.

Les chats sont en situation de surpoids lorsqu'ils consomment plus de calories qu'ils n'en dépensent. La première chose à faire est donc de modifier leur alimentation. Demandez à votre vétérinaire des formules spécialement conçues pour les chats en surpoids, car si vous conservez leur nourriture actuelle et réduisez simplement la taille des repas, cela pourrait entraîner des carences nutritionnelles. Tenez-vous-en à la taille des portions sur l'emballage, et donnez-leur un espace pour manger seuls. Les chats sont des chasseurs solitaires et les espaces d'alimentation partagés pourraient entraîner des problèmes liés au stress, tels que la suralimentation.

Une activité physique régulière est également essentielle pour garder votre chat en bonne santé, et pour son bien-être général. Donnez-leur beaucoup de jouets et d'objets sur lesquels grimper, en particulier s'ils ne sortent pas souvent en extérieur, et jouez régulièrement avec eux chaque jour.