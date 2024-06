Jusqu'à l'âge de 8 semaines environ, le lait de leur mère répond à tous les besoins nutritionnels des chatons. Mais à partir de l'âge de 4 semaines, une alimentation spécialement formulée pour chaton 1er âge peut être progressivement introduite. Entre 8 et 12 semaines, les mères sèvrent leurs chatons. Jusqu'à l'âge de trois à quatre mois, les besoins en énergie d'un chaton sont presque trois fois plus d'élevés que ceux d'un chat adulte car il traverse une période de croissance intense. Son alimentation doit être hautement énergétique et protéinée et hautement digestible. Il a également besoin d'avoir accès en permanence à de l'eau potable quotidiennement renouvelée. Entre 4 et 12 mois, sa croissance ralentit, mais son niveau d'activité augmente significativement. Lorsqu'il commence à courir, sauter, jouer et explorer son environnement, son alimentation doit être adaptée pour répondre à sa dépense en énergie et distribuée de façon à ce que le chaton puisse faire de nombreux petits repas tout au long de la journée.

Si vous envisagez de stériliser votre chaton, l'intervention doit être effectuée avant l'âge de 6 mois et avant le premier cycle de chaleur de la femelle. La stérilisation empêche les portées non désirées, aide à se protéger contre les problèmes de santé graves et peut améliorer le comportement. Cependant, le processus a un impact sur la ration calorique dont votre chaton aura besoin en raison des changements hormonaux. Après la stérilisation, l'appétit d'un chaton peut augmenter de 18 % chez les femelles et d'environ 20 à 25 % chez les mâles, mais ses besoins énergétiques réels diminuent de 30 %. Il est donc essentiel d'adapter sa ration alimentaire pour une gestion saine du poids.

Vers l'âge de 12 mois, votre chaton atteint l'âge adulte et doit être nourri avec des aliments spécialement formulés pour ses besoins de chat adulte.