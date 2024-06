Un poids idéal est obtenu en maintenant un équilibre entre l'énergie que votre chat absorbe par sa nourriture et celle qu'il dépense.



Le point de départ consiste à suivre le guide d'alimentation donné par la nourriture que vous avez sélectionnée et qui est la plus pertinente pour votre chat. Cependant, un certain nombre de facteurs peuvent également devoir être pris en considération pour déterminer la taille des portions, car les quantités d'aliments recommandées pour les chats ne sont souvent que des recommandations.



Tout d'abord, considérez les niveaux d'activité de votre chat ; est-il souvent en mouvement, passe-t-il beaucoup de temps à l'extérieur ou est-il plus un chat d'intérieur sédentaire ? La quantité d'exercice que fait un chat détermine l'énergie dont il a besoin tout au long de la journée.



Ensuite, votre chat a-t-il été stérilisé ou castré ? Ces procédures peuvent avoir un impact sur les portions dont votre chat a besoin. La stérilisation modifie leur métabolisme et leur fait digérer la nourriture de manière différente. Il est important de porter une attention particulière à leur forme ou à tout changement d'activité et d'ajuster leurs portions en conséquence.