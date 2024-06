Tout ce que vous devez savoir sur la race



Toujours prêts à remuer leur longue queue, les cavalier king charles sont réputés pour leur tempérament doux et gentil. En tant que l'une des plus petites races d'épagneuls, ils s'adaptent bien à la plupart des foyers et deviendront rapidement un membre à part entière de la famille. Une fois éduqués, les cavalier king charles s'entendent généralement très bien avec les enfants et les autres animaux.

Pour comprendre les origines du cavalier king charles, nous devons remonter jusqu'aux années 1500, lorsque les épagneuls nains sont apparus en Europe, peut-être en provenance d'Asie de l'Est. Plus tard, au XVIIe siècle, ces petits chiens sont devenus les chouchous du roi Charles I et de son fils, Charles II, en recevant le surnom qui deviendra plus tard le nom de la race (qui n'a pas fait l'objet d'une recherche approfondie). Cependant, ce n'est que dans les années 1920 que le cavalier king charles est devenu une race à part entière.

Le cavalier king charles est l'un des types d'épagneuls les plus populaires aujourd'hui et a gagné en popularité grâce à la diffusion de la série à succès Sex and the City sur HBO. Les fans de la série se souviennent en effet que le chien de Charlotte était un cavalier king charles, affublé du nom quelque peu pompeux de Princess Dandyridge Brandywine.

Longtemps admiré pour son pelage doux et soyeux, le cavalier king charles se décline en quatre motifs de couleurs distincts, avec des variations de marron, de blanc, de noir, de feu et de rouge, ou blenheim, tricolore, rubis et noir et feu, pour citer les noms exacts. Les cavalier king charles présentent néanmoins tous un pelage qui s'apparente à de belles plumes, de longues oreilles tombantes et des yeux bruns expressifs.

Ces petits chiens faciles à vivres apprécient tout autant les câlins sur le canapé avec leurs maîtres que de partir avec eux en balade. Jouissant d'une espérance de vie assez longue (jusqu'à 20 ans), le cavalier king charles s'avère être un excellent compagnon.