Troubles urinaires chez le chien

La première étape pour savoir si votre chien est malade ou souffre de troubles urinaires consiste à reconnaître les symptômes. Chaque chien est différent, mais si votre chien présente l’un de ces symptômes courants, il est essentiel de consulter votre vétérinaire.

Symptômes et causes de la lithiase urinaire chez le chien

La lithiase urinaire, nom donné à la formation de « calculs » dans la vessie ou les voies urinaires, représente près de 20 % de tous les troubles urinaires diagnostiqués par les vétérinaires. Ces calculs sont une accumulation de différents minéraux présents dans l’urine de votre chien. Si ces minéraux sont présents en trop grande concentration, l'organisme de votre chien a des difficultés à s’en débarrasser, et ils commencent à se cristalliser.

Si votre chien souffre de tels calculs, il pourrait avoir du mal à uriner ou des mictions douloureuses, car ces calculs bouchent ses voies urinaires. Certains chiens sont plus susceptibles de souffrir de lithiase urinaire, comme les chiens de petites les races. Ces chiens ont des volumes d’urine plus faibles et urinent moins souvent, ce qui entraîne une concentration de produits chimiques plus élevée. Elle est également plus fréquente chez les chiens âgés et chez les mâles.

Traitements pour les chiens atteints de lithiase urinaire

Selon la gravité du problème, votre vétérinaire peut décider de retirer le calcul chirurgicalement pour éviter que votre chien ne ressente davantage d’inconfort. Cependant, les changements de nourriture et de mode de vie sont souvent recommandés pour aider à dissoudre les calculs et empêcher leur formation.

Une alimentation riche en aliments humides comme les bouchées en sauce ou en gelée aide à diluer l’urine de votre chien et à prévenir l’accumulation de minéraux. Vous devriez également encourager votre chien à boire beaucoup d’eau et le laisser sortir fréquemment pour uriner. Des aliments spécifiques peuvent aussi aider à modifier le pH de l’urine de votre chien et à prévenir la formation de certains types de calculs.