Comprendre la santé urinaire de votre chien et son alimentation

Les problèmes urinaires peuvent affecter les chiens à n'importe quel moment de leur vie, causés par une combinaison de prédispositions génétiques ou liées à la race, le mode de vie ou des facteurs comme les infections bactériennes. Leur régime alimentaire joue un rôle important dans le maintien d’une bonne santé urinaire et peut aider à prévenir les problèmes potentiels.

Pourquoi la santé urinaire de mon chien est-elle importante ?

Un système urinaire sain est essentiel aux fonctions internes de votre chien. Your dog's urinary system, which includes the kidneys and bladder, works to process and remove waste products from their body. En cas de problèmes rénaux, le système ne peut plus éliminer ces déchets. Les troubles urinaires peuvent inclure des infections ou des calculs. Ces problèmes peuvent affecter le confort et la santé de votre chien.

Quels sont les troubles urinaires que les chiens peuvent avoir ?

Comme les humains, les chiens peuvent avoir tendance à développer des calculs urinaires. Ceux-ci se produisent lorsque la concentration de certains minéraux dans l’urine de votre chien devient trop élevée. The urine pH, urine volume and other factors also play a role in their formation. Dogs are most likely to suffer from these stones in their bladder, rather than their kidneys (which is where they’re commonly found in humans). Stones in the bladder can cause inflammation, predispose to urinary tract infections and even cause an obstruction of the urinary tract.

Il existe différents types de calculs constitués de différents minéraux et composés. La struvite, l’oxalate de calcium, l’urate et la cystine en sont des exemples. Ces calculs se forment dans des conditions différentes, le pH et la génétique de l’urine jouant un rôle ainsi que d’autres facteurs.

Dogs can also suffer from bacterial infection in their urinary system, which can lead to discomfort in the lower urinary tract. Urinary incontinence, congenital anatomic abnormalities and tumours are amongst other conditions which affect the urinary tract in dogs.