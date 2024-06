Comment traiter les problèmes urinaires de votre chien ?

Que fera le vétérinaire face aux troubles urinaires de mon chien ?

Votre vétérinaire effectuera un examen approfondi, et vous posera des questions sur son comportement au moment de boire et d'uriner. Le vétérinaire peut vous demander à quelle fréquence votre chien urine ou ce qu'il fait quand il urine pour déterminer des causes possibles. Votre vétérinaire pourra vous demander de prélever un échantillon de l'urine de votre chien. Des examens complémentaires comme des rayons X et analyses de sang seront effectuées pour aider à établir la cause du problème.

Suite au diagnostic de votre animal de compagnie, votre vétérinaire vous expliquera le traitement qu'il vous recommande. Certaines affections urinaires graves, telles que des «calculs » bloquant l'écoulement de l'urine, peuvent nécessiter une intervention chirurgicale ou l'utilisation d'un cathéter pour soulager la gêne que ressent votre chien. D'autres problèmes peuvent nécessiter que votre chien prenne des antibiotiques ou suive un régime alimentaire spécifique conçu pour les maladies des voies urinaires inférieures.

Comment gérer les problèmes urinaires de votre chien à la maison

Il est probable que votre vétérinaire vous suggère d'adapter le mode de vie et le régime alimentaire de votre chien pour soutenir et améliorer sa santé urinaire.

Il est très important de vous assurer que votre chien a accès à beaucoup d'eau fraîche et propre, et que vous l'encouragiez à boire fréquemment. Cela peut l'aider à diluer son urine, l'inciter à uriner plus souvent et à « vidanger » son système urinaire.

La nourriture de votre chien peut également être spécifiquement adaptée pour favoriser la santé du fonctionnement de son système urinaire. Il existe notamment des régimes vétérinaires destinés à améliorer la santé des voies urinaires en dissolvant certains types de calculs et en empêchant leur réapparition. Ces formules aident à diluer l'urine et à influencer la composition minérale et le pH de l'urine du chien.

Les problèmes urinaires peuvent entraîner une gêne chez votre chien, ainsi que des répercussions potentielles sur sa santé à long terme. Assurez-vous de consulter votre vétérinaire dès les premiers signes. Il saura vous conseiller sur la meilleure marche à suivre.