Comment nourrir votre chien après une chirurgie

Subir une chirurgie peut être une expérience stressante pour votre chien. Comme les humains, les chiens ont besoin d'une période de repos et de convalescence après leur opération, période pendant laquelle ils peuvent avoir besoin d'être nourris d'une certaine façon pour ne pas aggraver l'état de leur système digestif. La façon dont vous nourrissez votre chien peut l'aider à retrouver un système digestif plus sain suite à l'opération.

Façons de nourrir votre chien après une chirurgie

Selon la chirurgie que votre chien a subie, votre vétérinaire vous conseillera la meilleure façon de le nourrir. Pour certains troubles digestifs, la chirurgie peut impliquer de placer une sonde menant directement à l'estomac ou à l'œsophage de votre chien, en contournant des organes susceptibles de ne pas bien fonctionner.

Si votre chien a une sonde alimentaire, vous devrez modifier ses aliments pour qu'ils puissent être administrés via le tube et éventuellement avec une seringue. Les régimes liquides, la nourriture humide et les aliments secs fortement hydratés peuvent tous être administrés par sonde, à condition qu'ils aient la bonne texture et la bonne taille pour ne pas être bloqués.

Au fur et à mesure que votre chien récupère, vous pouvez prendre d'autres mesures pour l'aider à manger plus facilement. Placer sa nourriture et son eau plus en hauteur, plutôt que dans des bols à même le sol, peut aider la digestion. Les chiens de petite taille peuvent être nourris pendant que vous les tenez, la tête contre votre épaule.