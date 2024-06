Comment stimuler son chien pendant le confinement ?

Lui enseigner de nouveaux apprentissages

Obéir en exécutant une demande est un défi mental pour votre chien. Au début, vous pouvez lui apprendre des demandes simples liées à l’apprentissage de base, avant de passer à des demandes plus complexes comme par exemple de trouver des objets dans la maison.



Assurez-vous qu’il puisse comprendre vos demandes et de pratiquer des séances courtes (peut-être deux ou trois séances de cinq minutes par jour) en répétant les mêmes demandes. Si votre chien trouve l'entraînement trop difficile, il risque de se désintéresser. Quel que soit son niveau de progression, restez enthousiaste n’oubliez jamais de le récompenser avec son jouet préféré ou une petite friandise. Veillez à ce que les friandises soient soustraites de sa ration quotidienne pour ne pas favoriser de surpoids.

Faire de l’exercice avec son chien

Faire du sport avec son chien est une expérience enrichissante pour votre chien comme pour vous et permettra de renforcer votre complicité. L'exercice physique est également l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le risque d'obésité, de problèmes respiratoires et de maladies cardiaques. Bien que de nombreuses activités sportives de plein air et de nombreux cours d’éducation de chiens sont interrompus ou fermés pendant la pandémie, c’est une idée à garder quand la situation le permettra.

En attendant, vous pouvez créer un parcours d'agilité fait maison en associant des obstacles qui mettront le chien au défi de sauter, se retourner, grimper et se faufiler pour l’amuser et le stimuler. De même qu’une activité simple comme une partie de frisbee dans le jardin peut être extrêmement gratifiante. Assurez-vous que tous les dangers potentiels soient éliminés avant de mettre en place un parcours, contrôlez la durée et l'intensité de la séance et laissez-lui toujours accès à de l'eau propre.

Jouer à des jeux d’odeur

L’odorat du chien joue un rôle fondamental dans sa compréhension du monde. Il l’utilise constamment pour recueillir des informations sur son environnement et évaluer sa nourriture.



Les jeux lui permettant d’utiliser son odorat sont incroyablement stimulants pour lui. Les jeux d'odeurs les plus simples consistent à cacher des friandises ou des croquettes et à l’encourager à les chercher. Vous pouvez jouer à ces jeux à l'intérieur, sur un sol dur et lavable, ou à l'extérieur, dans votre cour ou votre jardin.



Des activités plus complexes peuvent consister à dissimuler des friandises dans des objets comme des boîtes ou des sacs en papier et à les orienter pour qu'ils choisissent le bon. Assurez-vous que votre chien n'ingère aucun des objets utilisés pour cacher les friandises.



Un jeu cérébral classique pour le chien consiste à prendre un moule à muffins, à mettre des friandises dans quelques trous du moule, puis à placer une balle de tennis sur chaque trou. Le chien déplace ensuite les balles pour résoudre le puzzle et trouver les friandises à l'intérieur. N'oubliez pas que les friandises doivent être prélevées sur la ration alimentaire quotidienne de votre animal pour éviter un apport calorique excessif.







Alterner ses jouets éducatifs

Même les meilleurs jouets éducatifs pour chiens deviennent moins stimulants avec le temps, alors essayez de les échanger fréquemment pour divertir votre chien. Même les vieux jouets sembleront neufs s’il ne les a pas utilisés depuis un moment.







Lui laisser du temps pour être seul

Même s’il est important de maintenir votre chien actif et stimulé mentalement, il a aussi besoin de se retrouver seul de temps en temps. Surtout s'il a été habitué à être seul à la maison avant le confinement, il peut avoir besoin de moments seul loin de vous.



Votre chien peut s'éloigner dans une autre pièce ou devenir irritable lorsque vous êtes à proximité. Les signes à surveiller sont les bâillements, les léchages de babines, le fait de se détourner ou les grognements.



Si votre chien présente ces comportements, laissez-le venir vous voir pour le caresser. Nous vous suggérons également de consulter votre vétérinaire au cas où il y aurait une autre cause sous-jacente.







Maintenir les promenades

Selon l'endroit où vous vivez et les mesures de confinement à respecter, si c’est possible, essayez de prévoir des horaires fixes pour sortir avec votre chien et de maintenir une habitude mémorisable pour votre chien.



Chaque promenade doit lui paraître intéressante, alors laissez-lui le temps de renifler et de trouver des endroits sûrs où il peut se promener et courir librement. Cela contribuera à rendre les promenades à la fois physiquement et mentalement stimulantes.



Quels que soient les jeux, le dressage ou les activités que vous pratiquez avec votre chien, n'oubliez pas de le surveiller en permanence et de rester positif. Si vous pensez qu'il aurait besoin d'une aide supplémentaire, n’hésitez pas à demander l'avis de votre vétérinaire.