Réduire le risque d’anxiété de séparation chez le chien après le confinement

D'autres signes paraissant moins liés à l'angoisse de séparation, pourraient tout de même indiquer que votre chien en souffre :

Une perte d'appétit.

Il fait ses besoins à la maison quand il est seul, même s'il est très bien éduqué.

Il halète et bave plus que d’habitude.

Il a des comportements obsessionnels comme se lécher excessivement.

Votre chien peut avoir certaines de ces réactions dans une certaine mesure, lorsque vous êtes à la maison. Mais, s'il souffre d'anxiété de séparation, ces comportements s'aggravent lorsqu'il est laissé seul.

Comment soulager votre chien ?

Tout d’abord, parlez-en à votre vétérinaire. Si vous pensez que votre chien souffre d'anxiété de séparation, il est important de réagir rapidement pour l’apaiser et favoriser son bien-être. De plus, les signes que vous attribuez à l'angoisse de séparation pourraient être causés par un autre problème médical.



Listez tous les comportements et signes de l’anxiété que vous avez remarqués chez votre chien et si c’est possible, prenez-les en vidéo, cela permettra d’aider votre vétérinaire à établir un diagnostic.

Votre vétérinaire pourra vous poser d’autres questions comme :

Depuis combien de temps possédez-vous votre chien ?

Qui se trouve habituellement chez vous et quand ?

Les comportements sont-ils liés au départ d'une personne ou au fait que votre chien est totalement seul ?

Vos habitudes ont-elles changées et, si oui, comment ?

Y a-t-il eu d'autres changements, par exemple si vous avez déménagé ?

Y a-t-il eu une absence dans votre maison récemment ?

Avez-vous d'autres animaux de compagnie ?

Votre chien vient-il d'un refuge ?

Les réponses à ces questions aideront votre vétérinaire à déterminer si votre chien souffre d'anxiété de séparation ou si un autre problème se pose.

Comment l’éduquer pour prévenir l’anxiété de séparation ?

Il vaut mieux prévenir que guérir en adoptant quelques bons réflexes dès le départ pour que votre chien s’habitue plus facilement à être laissé seul lors de vos des sorties. Ces approches peuvent également être utiles si votre chien a déjà montré des signes d'anxiété de séparation.

Habituez-le à une routine cohérente et prévisible

Si votre présence chez vous est liée au confinement, elle est donc inhabituelle. Et même si vous avez envie que votre chien soit avec vous en permanence, il convient de lui apprendre à rester seul pendant de petits moments dans la journée façon à créer chez lui une routine cohérente. Ces petits moments passés seuls lui permettront de s’habituer à une absence plus longue quand la situation redeviendra normale et contribueront largement à son stress.

Trouvez des solutions pour vous éloigner de lui

Pour qu’il s’habitue à être seul, votre chien doit vivre des moments loin de vous et de toute autre personne de votre foyer. Cela peut être dans le jardin, dans une pièce séparée ou en le laissant à la maison lorsque vous sortez pour un court moment. Assurez-vous que votre chien ait tout ce dont il a besoin pendant votre absence.