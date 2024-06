​Le régime alimentaire de votre chien et sa santé digestive

Tout comme les humains, les chiens peuvent souffrir de problèmes digestifs entraînant une gêne, des symptômes désagréables et parfois des problèmes de santé plus sévères. Leur régime alimentaire joue un rôle important pour l'aider à gérer les troubles digestifs et favoriser la bonne santé du système digestif.

Comment fonctionne la digestion d'un chien

À chaque étape du transit digestif, votre chien digère et absorbe les nutriments contenus dans ses aliments. L’un des principaux organes responsables de cette opération est l’intestin grêle, d'une très grande surface avec différents types de cellules, pour rendre l'absorption de nutriments la plus efficace possible. C'est dans l'intestin grêle que votre chien absorbe les graisses, les vitamines, les glucides et les minéraux, achève sa digestion et l'absorption de protéines, qui ont débuté dans l'estomac.

Dans tous ces organes, la microflore (également appelée bactéries «bénéfiques») contribue à la santé et au bon fonctionnement du système digestif. Les bactéries présentes dans l'appareil digestif sont régulées par la génétique et par d'autres facteurs, notamment les aliments. Dans l'intestin grêle, ces bactéries bénéfiques sont accompagnées de cellules qui agissent comme une réponse immunitaire protectrice contre les corps étrangers ou les « mauvaises » bactéries.

Votre chien est naturellement tolérant à sa propre microflore, mais s'il développe une intolérance, il peut souffrir de problèmes digestifs chroniques. De même, si les cellules de la réponse immunitaire commencent à réagir à des éléments qu’elles toléreraient auparavant, le système digestif de votre chien pourrait commencer à développer une intolérance à des éléments habituellement inoffensifs, comme certains aliments.