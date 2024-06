Préparer votre foyer pour votre nouveau chiot

Lorsque votre chiot arrivera chez lui, il devra s’habituer à un nouvel environnement, à de nouvelles personnes et peut-être même à d’autres chiens. Cependant, avant qu’il n’arrive, vous devez effectuer un certain nombre de vérifications et de modifications pour vous assurer que votre chiot sera en sécurité dans son nouvel espace.

Une maison aménagée pour votre chiot

Votre maison recèle de dangers auxquels vous n’avez peut-être pas pensé au départ. Toutefois, en prenant à l’avance quelques mesures simples de sécurité, vous aurez l’assurance d’être bien préparé(e) pour l’arrivée de votre nouveau chiot.