Comment éduquer votre chiot à rentrer dans sa caisse ?
Pourquoi est-il important d'éduquer un chiot à rester dans sa caisse ?
Pourquoi utiliser une caisse pour chiot ?
Nombreuses sont les raisons justifiant l’utilisation d’un caisse pour votre chiot :
Un
En éduquant votre chiot à rester dans sa caisse, vous pourrez limiter l’accès de votre chiot à la maison tant qu’il n’a pas encore assimilé les règles de la maison
Deux
Une fois qu’il apprécie sa caisse, votre chiot peut y rester en toute sécurité toute la nuit, ou seul pendant la journée
Trois
Une fois qu’il se sera familiarisé à sa caisse ou son panier, votre chiot ne se sentira plus anxieux ou abandonné lorsqu’il est laissé seul
Quatre
Les accidents de propreté, la détérioration du mobilier et les comportements destructeurs sont réduits
Cinq
Votre chiot dispose de son propre endroit dans lequel il se sent en sécurité et où il se réfugie quand il le souhaite
Six
Vous pouvez utiliser la caisse pour transporter facilement votre chiot chez le vétérinaire ou dans d'autres lieux
Comment choisir le bon panier ?
S'habituer à la caisse
- Placez la caisse dans une pièce où la famille passe souvent du temps ensemble
- Garnissez-la d'une couverture moelleuse
- La porte ouverte, introduisez lentement votre chiot dans la caisse
- Posez des friandises devant et à l'intérieur pour l'encourager à explorer
- Vous pouvez également placer son jouet préféré au milieu de la caisse
Le nourrir dans la caisse
- Commencez à donner à votre chiot des repas réguliers à proximité de la caisse
- Si votre chiot est déjà à l'aise avec la caisse, placez sa gamelle à l'intérieur de celle-ci
- Si votre chien est anxieux, commencez à le nourrir à l'extérieur de la cage et placez progressivement sa gamelle un peu plus à l'intérieur, à chaque fois
- Lorsque votre chiot est à l'aise pour manger à l'intérieur de la caisse, fermez lentement la porte. Les jouets à mâcher distribuant des friandises ou les jouets distributeurs de croquettes peuvent être d'excellents moyens pour augmenter la durée des repas dans la caisse.
- Augmentez lentement le temps de fermeture de la porte après chaque repas
Assis dans la caisse
- Lorsque votre chien apprécie de passer du temps dans sa caisse, laissez-le seul pendant de courtes périodes lorsque vous êtes chez vous
- Demandez à votre chiot de rentrer dans sa caisse et récompensez-le avec une friandise
- Associez cette demande à un ordre vocal tel que « Dans ta caisse », lorsqu’il entre dans sa caisse, félicitez-le et donnez-lui une autre friandise
- Donnez à votre chiot un objet ou un jouet afin de l’occuper. Lorsque vous êtes sûr qu’il est calme, quittez lentement la pièce
- Augmentez très progressivement la durée de vos absences, jusqu’à ce que votre chiot puisse rester seul, sans gémir
Rester dans la caisse
- Lorsque votre chiot est heureux de passer 30 minutes de plus dans la caisse sans devenir anxieux, vous pouvez le laisser dans la caisse lorsque vous êtes loin de chez vous
- Félicitez toujours votre chiot avec calme et donnez-lui une friandise avant de le laisser dans la caisse
- Faire en sorte que les départs soient rapides et concrets, et non émotionnels
- À votre retour, ne réagissez pas de manière excitée à votre chiot - il est important de faire en sorte que cette séparation soit normale
- Vous ne devez pas mettre votre chiot dans une caisse plus de quatre ou cinq heures par jour. La durée doit être rallongée progressivement, car la plupart des chiots auront besoin d'uriner au moins une fois pendant cette période
Passer la nuit dans sa caisse
- Familiarisez votre chiot à la caisse dès son plus jeune âge
- Au début, placez la caisse de votre chiot près de votre chambre, afin qu’il ne se sente pas isolé
- Si votre chiot gémit pendant la nuit, il se peut qu’il ait besoin d’aller faire ses besoins
- Félicitez votre chiot quand il entre dans la caisse et donnez-lui une friandise
- Lorsque votre chien apprécie de dormir dans sa caisse, vous pouvez la déplacer ailleurs dans la maison
Éducation et jeu chez le chiot
L’apprentissage et le jeu sont essentiels au développement du chiot et lui permettent de comprendre les règles de vie. L’éducation d’un chiot doit commencer le plus tôt possible quand il est naturellement très réceptif à l’apprentissage.
Comment sociabiliser un chiot ?
Afin que votre chiot devienne un chien confiant et équilibré, il doit être sociabilisé. Il n'est jamais trop tôt pour introduire en douceur de nouvelles expériences, personnes et animaux auprès de votre animal de compagnie.