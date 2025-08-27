Comment éduquer votre chiot à rentrer dans sa caisse ?

Lorsqu'ils sont laissés seuls, les chiots peuvent ressentir de la frustration, de l'anxiété et de la peur, ce qui peut entraîner des comportements indésirables. Si l'apprentissage du chiot à rester dans sa caisse a été bien réalisé, cela permet de réduire des comportements indésirables et d'offrir à votre chiot un environnement rassurant et relaxant.