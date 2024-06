La santé dépend de l'activité

Concernant la fréquence à laquelle vous devez faire faire de l'exercice à votre chien, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. Les chiens sont des animaux enjoués qui aiment passer du temps à l'extérieur et avoir la possibilité de se balader, d'explorer, de courir et même de nager. Un exercice régulier permet à votre chien de se maintenir en forme, de rester actif et de se sentir heureux.

L'âge et la santé de votre chien sont des facteurs importants pour déterminer la fréquence d'exercice appropriée. Les jeunes chiens et les races de grande taille se satisfont d'une stimulation plus de deux fois par jour, tandis que certains chiens plus âgés ou de races de petite taille peuvent se contenter de sortir se promener le matin et le soir.

Vous pensez peut-être que les chiots sont des boules d'énergie inépuisables, mais trop d'exercice peut êtretout aussi néfaste que trop peu. Leurs besoins vont également évoluer au fur et à mesure qu'ils grandissent en tant que chiots. Chez les trèsjeuneschiots,visezdecourtespromenades et plusieurs séances de jeudans la journée.À l'âge de six à huit mois, votre chiot sera capable de faire de plus longues promenades. La clé est d'amener votrechiot à faire des séances d'exercice plus longues. Veillez donc à faire de nombreuses pauses (et àprévoirdessiestes !).

Votre routine quotidienne jouera un rôle important dans le nombre de fois par jour où vous pourrez emmener votre chien adulte en promenade. En plus des promenades, lui lancer régulièrement une balle dans le jardin sera un exercice supplémentaire très divertissant, tant pour lui que pour vous. De manière générale, la clé pour garder votre animal heureux et en bonne santé est de veiller à ce que l'activité que vous lui proposez soit régulière et agréable.