Des portions saines sont plus petites que vous ne le pensez

Le maintien d'un poids idéal passe par un bon équilibre entre l'apport et les dépenses énergétiques. La quantité de la ration journalière de votre chien peut donc être différente de celle de tous les autres chiens, même s'ils sont de la même race.



Il est conseillé de vous référer aux indications de rationnement qui figurent sur le sac de nourriture que vous avez sélectionnée et qui est la plus pertinente pour votre chien. Cependant un certain nombre de facteurs doivent également être pris en compte pour déterminer le bon rationnement, car les quantités d'aliments recommandées pour les chats ne sont souvent que des recommandations.



Tout d'abord, prenez en compte la taille de votre chien. Une race de petite taille comme le chihuahua a besoin d'une quantité de calories très différente de celle d'un saint-bernard. Essayez de choisir un aliment conçu pour convenir à la race ou à la taille de votre chien.



Ensuite, identifiez son niveau d'activité : s'agit-il d'un chien qui fait beaucoup d'exercice ou bien passe-t-il la plupart de son temps à l'intérieur avec de courtes promenades pendant la journée ? Vous vous posez des questions sur les quantités à donner à votre chien ? Contactez un vétérinaire pour obtenir des conseils spécifiques.