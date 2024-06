Les chiots de toutes races changent rapidement à mesure qu'ils grandissent. Lorsque vous élevez un chiot semaine après semaine, il est utile d'être attentif à l'évolution de ses besoins. Comprendre les différentes étapes de son développement vous aide à vous préparer, à vous sentir confient et ainsi à permettre à votre chiot de commencer de la meilleure façon possible dans la vie



Les changements de développement que votre chiot connaîtra dès sa naissance peuvent avoir un impact significatif sur ses besoins appropriés en termes d'alimentation et d'exercices. Pendant sa croissance, beaucoup de choses vont se passer. Les dents et la fourrure adultes de votre animal de compagnie apparaîtront et son squelette ainsi que ses organes se développeront.

C'est également le moment d'envisager la stérilisation de votre chiot. Demandez à votre vétérinaire quel est le moment idéal pour votre chiot en fonction de sa taille et de sa race. Bien que la stérilisation présente plusieurs avantages pour la santé, elle augmente le risque d'obésité. La plupart des chiens ont tendance à prendre du poids après l'opération, car elle provoque une baisse des besoins énergétiques et augmente l'appétit. Pour éviter une prise de poids excessive, il est important de demander à votre vétérinaire de vous recommander un régime spécial pour chiens stérilisés destiné à limiter le nombre de calories consommées. Surveillez l'évolution de la silhouette et du poids de votre chiot en le pesant toutes les 2 ou 3 semaines pendant une période de 3mois après l'opération, afin de vous assurer qu'il conserve son poids idéal.

Au cours de ces changements, il est essentiel que votre chiot reçoive l'alimentation dont il a besoin, et que l'on veille à ne pas trop le nourrir, ce qui pourrait entraîner une prise de poids inutile.