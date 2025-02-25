Guida ai cani di taglia grande e gigante
Quando si parla di razze di cani di taglia grande o gigante, le loro dimensioni possono spesso dare alle persone idee preconcette. Detto questo, la maggior parte delle razze canine di taglia grande ha un temperamento dolce e gentile, che le rende una scelta popolare per gli amanti dei cani. In linea generale puoi trovare cani grandi (o maxi) che pesano tra 26 e 44 kg e cani giganti che pesano 45 kg o più. I cani grandi e giganti sono noti per la loro forza, resistenza e istinto protettivo. Tuttavia, contrariamente alla loro reputazione e alle dimensioni spesso prepotenti, non tutti i cani di taglia grande sono ottimi cani da guardia. Ogni razza ha qualità uniche: alcune sono perfette come cani da guardia, mentre altre sono più adatte come compagni di coccole.
Se stai pensando di prendere un cane di taglia grande o gigante, devi conoscere le sue caratteristiche uniche e tenere a mente alcune considerazioni sulla sua salute. Inoltre, alcuni stereotipi su questi amici a quattro zampe andrebbero superati: ricordiamo, come sempre, che ogni cane è diverso e va giudicato in base alla propria unicità.
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Vediamo insieme diversi tipi di cane di taglia grande
Razze di cani di grandi dimensioni, dal temperamento mite
Tra queste razze troviamo il Bovaro dei Pirenei, noto per essere un compagno paziente per le famiglie una volta addestrato, o il Terranova, con la reputazione di uno dei "giganti gentili" del mondo cinofilo. Sia i Bovari dei Pirenei che i Terranova possono anche essere considerati razze giganti, a seconda delle dimensioni del singolo cane.
Cani ideali per famiglie
Se stai cercando una razza di cane di taglia grande ideale per famiglie con bambini, potresti prendere in considerazione un San Bernardo, noto per essere affettuoso, aperto e vigile, con un forte istinto di protezione della famiglia, che avvisa con latrati profondi e risonanti. Naturalmente non bisogna mai lasciare nessun cane da solo con i bambini piccoli.
Cani da lavoro
I cani da lavoro sono molto comuni tra i cani di taglia grande, tra queste troviamo razze come il Pastore tedesco, intelligente ed equilibrato.
Segugi
I segugi e i cani da fiuto sono comuni tra le razze di cani di taglia grande, tra cui il Bloodhound o il Bassett Hound (che può essere sia di taglia media che grande), e sono noti per le loro forti capacità di tracciamento dovute a un acuto senso dell'olfatto.
Cani da guardia
Le razze di cani da guardia come il Rottweiler sono forti e protettive, il che significa che ti osserveranno da vicino.
Cani di taglia grande che non perdono pelo
I cani di taglia grande che non perdono il pelo includono razze come Airedale Terrier e Barbet, le quali possono essere di diverse dimensioni, da media a grande a maxi. Richiedono molta cura ma non perdono il pelo come gli altri.
Cani di taglia gigante
Se un cane di taglia grande, per te, non è abbastanza grande, allora potresti prendere in considerazione una delle razze di cani giganti come il Kangal Shepherd Dog.
Superare gli stereotipi relativi ai cani di taglia grande
Gli stereotipi sui cani di taglia grande si verificano spesso. Derivano da idee sbagliate perpetuate dai media e dalle esperienze limitate delle persone con le razze più grandi. In realtà, ogni cane è unico e, come per ogni cucciolo, anche se la genetica e la razza giocano un ruolo importante, l'addestramento e l'ambiente influenzano enormemente il comportamento. Devi solo ricordare che, indipendentemente dalle dimensioni del cane, devi sempre avvicinarti cautamente e trattarlo con rispetto e gentilezza.
Alcuni stereotipi comuni associati alle razze di cani grandi ed giganti includono:
Aggressione
Uno degli stereotipi più diffusi è che i cani di taglia grande siano aggressivi o pericolosi. Sebbene alcune razze possano avere istinti protettivi, l'aggressività non è basata esclusivamente sulle dimensioni. Un'adeguata formazione, socializzazione e proprietà responsabile svolgono un ruolo cruciale nel comportamento di un cane, così come il modo in cui le persone si avvicinano e interagiscono con i cani.
Difficili da gestire
Spesso si pensa che i cani di taglia grande siano difficili da gestire a causa delle loro dimensioni e della loro forza. Anche se è vero che alcuni cani più grandi possono richiedere una maggiore forza fisica per essere gestiti, puoi avere un cane ben educato e facile da gestire con un addestramento adeguato e una guida costante.
Energia elevata
I cani di taglia grande sono spesso considerati come soggetti con alti livelli di energia e che richiedono un esercizio costante. Mentre alcune razze sono davvero attive e richiedono un'attività fisica regolare, altre possono avere un'indole più calma e prosperare con uno stile di vita più rilassato.
Integrazione del cane in famiglia
La parte più importante dell'integrazione di qualsiasi cane in una famiglia con bambini è assicurarsi di addestrare e socializzare adeguatamente il cane insegnando ai bambini come interagire con rispetto con i membri canini della loro famiglia. Non dovresti mai lasciare un bambino da solo con un cane senza la supervisione di un adulto, indipendentemente dalla taglia o dall'addestramento. Un sacco di cani di taglia grande che sono gentili e pazienti sarebbero un'ottima aggiunta a qualsiasi famiglia una volta addestrati.
Durata di vita più breve
In questo caso non si tratta di uno stereotipo, purtroppo, perché la durata di vita inferiore è una caratteristica dei cani di taglia più grande. A causa delle loro dimensioni, invecchiano più velocemente e questo significa che non vivono a lungo come le razze più piccole. Tuttavia, ogni cane è diverso dall'altro e se ti occupi della sua salute e del suo benessere, puoi contribuire a migliorare la sua durata di vita.
Vi siete mai chiesti qual è la razza canina più grande del mondo?
Dal più alto al più pesante, esploriamo i più maestosi dei nostri amici a quattro zampe secondo l'American Kennel Club.
La razza canina più grande del mondo: l'Irish Wolfhound
- L'Irish Wolfhound detiene il titolo di razza canina più grande del mondo in base all'altezza
- Conosciuto come un gigante gentile, i maschi di questa razza raggiungono un'altezza di 81 cm (32 pollici) alla spalla
- Gli Irish Wolfhound hanno una lunga storia, essendo presenti fin dall'Antica Roma. Poichè non possiedono un’indole sospettosa nei confronti degli estranei, potrebbero non essere adatti come cani da guardia.
Razze di cani di taglia extra-grande: San Bernardo e Alano
- Tra le razze giganti ci sono il San Bernardo e l'Alano, che sono compagni massicci e affettuosi
- I San Bernardo maschi possono raggiungere altezze fino a 76 cm (30 pollici) o più alle spalle
- Gli alani maschi possono raggiungere un'altezza di 81 cm (31 pollici)
Razza di cane più grande per peso: Boerboel
- Il Boerboel è la razza canina più grande in termini di peso, sia per i maschi che per le femmine
- Sia i Boerboel maschi che le femmine possono pesare tra 68 e 90 kg o anche di più
- I Boerboel sono noti per essere feroci protettori delle loro case e delle loro famiglie, e sono anche molto addestrabili
Perché scegliere un cane di taglia grande?
Ci sono vari motivi per cui potresti scegliere un cane di taglia grande. Ci sono alcuni fattori chiave che potresti voler considerare prima di farlo, tra cui:
Spazio
Anche se si ritiene che i cani di taglia grande abbiano bisogno di ampi spazi, puoi scoprire che alcuni, come il Presa Canario,si adattano a vivere in un appartamento senza difficoltà, purché facciano delle belle passeggiate. Altre razze di taglia grande, come Wirehaired Slovakian Pointers, richiederanno spazio all'aperto. Questa razza può essere considerata anche un cane di taglia media.
Istinto di guardia
Molte razze di taglia grande possono diventare dei guardiani protettivi. Questo è un tratto comune ad alcune razze, come i Dobermann,che in alcuni casi possono anche essere di taglia media. Tuttavia, ci sono molte eccezioni poiché alcuni cani di taglia grande sono semplicemente fiduciosi anche negli estranei, come l'Irish Wolfhound.
Intelligenza
Molti cani di taglia grande sono particolarmente intelligenti e addestrabili, il che significa che spesso possiedono abilità come la pastorizia e l'inseguimento che li rendono ottimi cani da lavoro e, allo stesso tempo, ottimi membri della famiglia.
Indole giocherellona
Nonostante le loro dimensioni, molte razze di grandi dimensioni mantengono ancora il loro comportamento giocoso e da cucciolo, aggiungendo gioia e risate alla tua casa.
Avventurosi
Se ti piace uscire nella natura, il tuo cane di taglia grande diventerà il tuo compagno di avventure numero uno. Non solo ha la resistenza per stare al passo con te, ma apprezzerà anche l'esercizio.
Quali problemi di salute potrebbero insorgere nei cani di taglia grande?
Ci sono alcuni problemi di salute e preoccupazioni di cui devi essere consapevole se stai pensando di introdurne uno nella tua famiglia. Ogni cane è unico e questo vale anche per i suoi problemi di salute, ma ci sono disturbi comuni delle razze di taglia grande che ogni potenziale padrone deve conoscere. Controlli veterinari regolari e cure adeguate, comprese le terapie specifiche per i problemi articolari, possono aiutare a gestire determinate patologie o disturbi.
Displasia dell'anca
Molti cani di taglia grande, come il pastore tedesco, possono essere soggetti alla displasia dell'anca. Questa condizione genetica è causata da un'articolazione dell'anca mal formata e può portare all'osteoartrite. Con sintomi che vanno dalla rigidità all'avversione all'esercizio fisico, una buona gestione del peso e un’integrazione specifica per le articolazioni possono essere d'aiuto. I cuccioli provenienti da allevamenti seri e affidabili saranno sottoposti a uno screening di questi problemi genetici prima di essere affidati ai potenziali padroni.
Dilatazione gastrica
Le razze canine dal torace profondo, come l'Alano, sono più soggette al gonfiore, che è un rigonfiamento improvviso e pericoloso per la vita dello stomaco del cane e, di conseguenza, dell'addome. Il gonfiore è spesso innescato dal mangiare troppo e troppo velocemente o dall'esercizio fisico troppo vicino ai pasti. Puoi contribuire a ridurre il rischio di questo problema consumando pasti più piccoli ed evitando di fare attività fisica vigorosa subito dopo i pasti.
Patologie cardiache
Altri problemi articolari
Oltre alla displasia dell'anca, le dimensioni e il peso dei cani di taglia grandi possono sottoporre le loro articolazioni a uno stress supplementare che può portare a condizioni come l'osteoartrite. Mantenere un peso sano e fornire integratori per le articolazioni può aiutare ad alleviare il disagio.
Obesità
Questa può essere una preoccupazione significativa per molte razze di cani di taglia grande, in particolare razze come Labrador e Golden Retriever che sono considerate razze di cani sia di media che di grande taglia a causa delle loro variazioni di taglia. L'eccesso di peso mette a dura prova le articolazioni, esacerbando altre condizioni di salute. Anche altri problemi di salute hanno una maggiore probabilità di verificarsi se il tuo cane ha dei chili in più, tra cui le patologie cardiache. Per prevenire l'obesità, monitora l’alimentazione del tuo cane, permettergli di effettuare esercizio fisico regolare e consulta un Medico Veterinario per un piano nutrizionale su misura. I controlli regolari dovrebbero includere discussioni sul peso e sulla nutrizione per garantire il benessere generale del tuo cane.
Quali caratteristiche fisiche potresti trovare nei cani di taglia grande?
I cani di taglia grande vantano una gamma impressionante di differenze estetiche o di aspetto, inclusi tipi di mantello, colori e caratteristiche del muso. Se, quando esamini diverse razze taglia grande, un aspetto particolare ti attrae più di altri, allora alcuni fattori di seguito potrebbero giocare un ruolo nella tua decisione.
Razze di cani di taglia grande più popolari
Akita Inu
Con una ricca eredità giapponese, gli Akita sono cani grandi e potenti. Nonostante il loro aspetto imponente e il loro forte senso di lealtà, gli Akita possono essere sorprendentemente gentili e pazienti, pur avendo una natura indipendente.
Cane dell'Atlas
Sono vigili, muscolosi e di corporatura robusta, allevati per fare la guardia al bestiame nelle montagne dell'Atlante, in Nord Africa. Gli Aidi, come la maggior parte dei cani della loro taglia, amano le passeggiate quotidiane, i giochi e le attività interattive che li aiutano a mantenersi fisicamente e mentalmente stimolati.
Alano
Sono tra le razze di cani di taglia grande più popolari, note per il loro aspetto maestoso e la loro natura gentile. Nonostante le loro dimensioni, gli alani hanno un carattere dolce e affettuoso che li rende meravigliosi compagni di famiglia, a patto che siano ben addestrati. Sono noti per la loro fedeltà e il loro amore verso i membri della loro famiglia umana, formando legami forti che durano tutta la vita.
San Bernardo
Sono amati e popolari, cani di taglia grande apprezzati per la loro natura gentile e affettuosa. Nonostante il loro aspetto imponente, i San Bernardo sono straordinariamente gentili e pazienti, soprattutto con i bambini. La loro personalità affettuosa e amorevole e la loro storia di coraggio rendono il San Bernardo una scelta preziosa per chi cerca un gigante grande e gentile con cui condividere la propria vita.
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