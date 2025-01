Ein prägender Moment? Das erste Fohlen, das Dr. Chavatte-Palmer betreute, starb, als es drei Tage alt war. Es war zwar krank gewesen, aber für die junge Assistenzärztin war es trotzdem erschütternd. Als Dr. Rossdale hinzukam, tröstete er sie nicht, sondern meinte: „Daran können wir jetzt nichts mehr ändern – lassen Sie uns herausfinden, was passiert ist!“ Sie gingen in den Autopsieraum und versuchten dort mitten in der Nacht herauszufinden, woran das Fohlen gestorben war. Das war für Dr. Chavatte-Palmer ein Aha-Erlebnis. Dr. Rossdale leitete damals eine der größten Neonatal-Kliniken für Pferde in Europa und forschte auf dem Gebiet der Pferdeperinatologie. Diese bahnbrechende Forschung erschien Dr. Chavatte-Palmer absolut sinnvoll. Also kehrte sie nach Abschluss ihres Studiums als Praktikantin in die Klinik von Dr. Rossdale zurück, wo sie sowohl klinisch als auch in der Forschung tätig war.

Anfang der 90er-Jahre rief Dr. Rossdale eines Tages an und lud Dr. Chavatte-Palmer ein, sich einen Vortrag des Humanepidemiologen David Barker am Royal College in London anzuhören. Barker prägte den Begriff „Developmental Origins of Health and Disease“ (DOHaD, deutsch: Entwicklungsbedingte Ursachen für Gesundheit und Krankheit) und war der Begründer dieses Forschungsgebiets. Damals war es umstritten, weil vieles noch nicht bekannt war. Sein Vortrag war überzeugend. Zum Ende sagte Dr. Rossdale zu Chavatte-Palmer: „Wenn dieses Phänomen beim Menschen existiert, muss es auch auf Pferde zutreffen.“ Dies ist seither ihr Leitsatz. Was bei Menschen beobachtet wird, könnte sehr wohl genauso auch für andere Tierarten, etwa für Katzen und Hunde, gelten.

Es folgte eine zweijährige Assistenzzeit in Florida, in der sie praktizierte, lehrte und zur Fortpflanzung bei allen Tierarten forschte – unter anderem bei Katzen, Hunden, Rindern und Pferden. Danach verbrachte sie dreieinhalb Jahre in Cambridge, um bei Dr. Rossdale zu promovieren, der für das Programm eine Förderung erhalten hatte. Am Ende dieser Zeit kehrte Dr. Chavatte-Palmer mit ihrem Doktortitel nach Frankreich zurück.



Sie ist der festen Überzeugung, dass die vergleichende Physiologie und Pathologie zwischen den Arten einer der Schlüssel bei der Suche nach bahnbrechenden Lösungen für alle ist. Die Leitung einer eigenen Forschungsgruppe am INRAE ermöglicht Dr. Chavatte-Palmer seit 2008 die Zusammenarbeit mit Forschern mit wissenschaftlichem, medizinischem oder tiermedizinischem Hintergrund an verschiedenen Tiermodellen. Ihr eigenes Forschungsinteresse gilt der Frage, wie die Plazenta, das äußerst anpassungsfähige Organ, das den Austausch zwischen dem Fötus und der Mutter übernimmt, dazu beitragen kann, die Umwelteinflüsse der mütterlichen Umgebung auszugleichen. In der Regel schützt die Plazenta den Fötus; manchmal jedoch ist sie überfordert. Dr. Chavatte-Palmer vermutet, dass, wenn man Biomarker wie bei Menschen identifizieren kann, man vielleicht bei Problemen während der Trächtigkeit auf der Ebene der Plazenta eingreifen kann, um das Ergebnis beim Nachwuchs und dessen Gesundheit zu verbessern.



Dr. Chavatte-Palmer ist dem Expert*innenteam als DOHaD-Spezialistin beigetreten – sie bietet eine völlig andere Sicht auf die Physiologie von Katzen und Hunden, und es war dieser Unterschied in der Perspektive, der sie dazu bewogen hat. Dies kann zu bahnbrechenden Ergebnissen für die Haustiere – und die Haustierhalter*innen – auf der ganzen Welt führen.