Hunde jeder Rasse und jeden Alters können eine Blasenentzündung bekommen. Vermehrt betroffen sind ältere Hunde und Hündinnen, Welpen und Rüden dagegen eher seltener. Am häufigsten tritt die Blasenentzündung jedoch bei kastrierten Hündinnen auf: Deren Harnröhre ist – im Vergleich zu Rüden – kürzer und der Schließmuskel der Blase durch die Kastration möglicherweise geschwächt. Bakterien gelangen somit schneller in die Harnblase und siedeln sich dort an. Bei älteren Hunden ist es vor allem die Inkontinenz, die eine Blasenentzündung begünstigt. Auch Diabetes erhöht das Risiko, da der Zuckerspiegel im Urin erhöht ist, was wiederum das Bakterienwachstum in der Blase fördert.

Je nach Art der Entzündung können verschiedene Ursachen dahinterstecken. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer infektiösen und einer nicht infektiösen Blasenentzündung.





Infektiöse Blasenentzündung

Nicht infektiöse Blasenentzündung

Eine infektiöse Blasenentzündung ist, wie der Name bereits vermuten lässt, ansteckend für andere Tiere. Eine bakterielle Harnwegsinfektion ist hier die häufigste Ursache. Dabei dringen Bakterien – oft Escherichia coli (E. coli), Staphylokokken und Streptokokken oder Mykoplasmen – in die Harnröhre ein und von dort weiter in die Blase vor. Pilzinfektionen können, wenn auch weniger häufig, ebenfalls zu Blasenentzündungen führen. Dazu gehört beispielsweise Candida albicans. Virale Infektionen sind als Ursache einer Blasenentzündung zwar selten, aber dennoch möglich. Auch bestimmte Parasiten können die Blase oder Harnwege befallen, zum Beispiel Capillaria plica. Die Ansteckung kann nur durch die direkte Übertragung von der Harnröhre des infizierten Hundes zum Harntrakt des anderen Tieres erfolgen, beispielsweise bei der Paarung oder beim gemeinsamen Schwimmen. Eine Infizierung durch das Ablecken der Genitalien ist zwar auch möglich, aber eher selten.

Nicht infektiöse Blasenentzündungen kommen eher selten vor – und wenn, dann werden sie häufig durch Harnsteine hervorgerufen. Generell gibt es jedoch verschiedene Ursachen, die infrage kommen können:

Harnsteine : Im Urin bilden sich kleine Kristalle oder Steine, die die Blasenschleimhaut reizen und zu Blasenproblemen & Entzündungsreaktionen führen.

: Im Urin bilden sich kleine Kristalle oder Steine, die die Blasenschleimhaut reizen und zu Blasenproblemen & Entzündungsreaktionen führen. Tumore : Gutartige oder bösartige Wucherungen in der Blase oder Harnröhre können Symptome einer Blasenentzündung auslösen.

: Gutartige oder bösartige Wucherungen in der Blase oder Harnröhre können Symptome einer Blasenentzündung auslösen. Fehlbildungen der Harnwege : Diese können zu Harnabflussstörungen führen und das Risiko von Entzündungen erhöhen.

: Diese können zu Harnabflussstörungen führen und das Risiko von Entzündungen erhöhen. Stress : Psychische Belastung kann eine Schwächung des Immunsystems zur Folge haben und so die Anfälligkeit für Harnwegserkrankungen steigern.

: Psychische Belastung kann eine Schwächung des Immunsystems zur Folge haben und so die Anfälligkeit für Harnwegserkrankungen steigern. Geschwächtes Immunsystem: Ein beeinträchtigtes Immunsystem, zum Beispiel durch Grunderkrankungen wie Diabetes beim Hund, kann die Abwehrkraft gegenüber Infektionen mindern und die Anfälligkeit dafür erhöhen. Doch auch Wetterbedingungen haben potenziellen Einfluss auf das körpereigene Abwehrsystem: Sitzt Ihr Hund beispielsweise lange auf kaltem, nassem Boden, kann das Immunsystem darunter leiden, was wiederum eine Blasenentzündung begünstigt.

Wichtig zu beachten: Auch Faktoren wie Übergewicht, mangelnde Hygiene bei Magen-Darm-Erkrankungen und eine unzureichende Wasseraufnahme können eine Blasenentzündung begünstigen.