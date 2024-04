Was die konkrete Ursache einer Arthrose ist, kann in den meisten Fällen nicht eindeutig diagnostiziert werden. Die Ursachen für Arthrose beim Hund können vielfältig sein: In den meisten Fällen liegt es am Alter: So kann altersbedingter Verschleiß Arthrose begünstigen. Aber auch alte Verletzungen oder orthopädische Fehlstellungen (z. B. wegen Hüftgelenksdysplasie oder Überbeanspruchung – vor allem bei Sporthunden) können eine Rolle spielen.

Ein weiterer Risikofaktor stellt Übergewicht beim Hund dar. In diesem Fall liegt schlichtweg zu viel Last auf den Gelenken. Zudem können genetische Veranlagung (z. B erbliche Knorpelveränderungen) zu Arthrose führen.