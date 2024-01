Zum Verdauungsapparat gehören Maulhöhle, Speiseröhre, Magen-Darm-Trakt sowie Bauchspeicheldrüse und Leber als sogenannte akzessorische Verdauungsorgane. Während der Verdauung werden Energie und wichtige Nährstoffe aus der Nahrung gewonnen, die für die Vitalfunktionen der Tiere essenziell sind. Läuft dieser Prozess nicht reibungslos ab, können bei Ihrem Tier Verdauungsstörungen und sogar ein Nährstoffmangel auftreten.

Magenbeschwerden bei Katze und Hund sind oft die ersten Verdauungsprobleme. Weitere Symptome sind einerseits Verstopfung bei der Katze und beim Hund, andererseits Durchfall und nicht selten auch Erbrechen. Vor allem Hundewelpen und Kitten reagieren sehr schnell mit Durchfall, denn ihr Verdauungstrakt ist wesentlich empfindlicher.

Unterstützen Sie Ihre Katze oder Ihren Hund beim Erhalt eines gesunden Verdauungssystems – und verbessern Sie damit das allgemeine Wohlbefinden Ihres Tiers. Was Sie dafür tun können? Achten Sie einerseits auf ausreichende Bewegung. Daneben ist eine ausgewogene Ernährung wichtig, die auf die Bedürfnisse Ihres Tiers abgestimmt ist, denn Ernährung und Verdauung stehen in enger Wechselbeziehung zueinander. So dient jeder aus der Nahrung gewonnene Nährstoff der Unterstützung der Verdauungsgesundheit.

Unsere ROYAL CANIN® Gastrointestinal Produkte können Ihr Tier bei unterschiedlichen Problemen im Bereich der Verdauung unterstützen. Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin kann Ihrem Tier die richtige Diät empfehlen.