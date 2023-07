Katte og hunde har brug for en præcis balance mellem næringsstoffer baseret på specifikke mængder proteiner, vitaminer, mineraler og fedtstoffer, blandt andre. Det er vigtigt, at vi ikke fokuserer på opfattelsen af en ingrediens, men i stedet på de specifikke næringsstoffer, som hvert råmateriale kan levere, for at sikre at katte og hunde får et komplet foder, der er skræddersyet til deres behov.

Er biprodukter mere bæredygtige?

Ved at tage en næringsdrevet tilgang til katte- og hundefoder kan vi overveje alle ingredienstyper og vælge dem, der har mindst miljømæssig og social indvirkning uden at gå på kompromis med næringsværdien eller fordøjeligheden af hvert foder.

Sammenlignet med andre ingredienser, der almindeligvis anvendes i foder til kæledyr, er biprodukter ikke kun utroligt nærende, de er også mere bæredygtige, da de ikke konkurrerer med madproduktion til mennesker. Brug af biprodukter i katte- og hundefoder er derfor afgørende for den fremtidige bæredygtighed inden for kæledyrsfoderindustrien. Det minimerer ikke kun spild, men forhindrer også øget pres på husdyrproduktion, hvilket har en indvirkning på miljøet og gør det muligt for os at undgå konkurrence med den menneskelige fødekæde.

Royal Canin skabte f.eks. en innovativ ernæringsløsning, der bruger fjer som proteinkilde, for at understøtte dyrlægers behandling af hunde, der lider af Adverse Food Reaction (AFR). Denne udvikling undgår en afhængighed, som konkurrerer med proteiner fra menneskelige fødevarer, hvilket betyder, at der tilføres meget mindre affald på lossepladser, og vi bidrager til global fødevaresikkerhed.

Som en miljøbevidst virksomhed er vi forpligtet til at fortsætte vores investeringer i sådan forskning og produktudvikling. Arbejde som dette giver os mulighed for at drage fordel af næringsværdierne fra biprodukter.

Vores fokus har altid været at levere de bedste ernæringsmæssige løsninger til kæledyr. Vores videnskabsdrevne tilgang til formulering af vores foder baseret på næringsstoffer giver os mulighed for at gøre det, og det hjælper ligeledes med at forhindre konflikt mellem fødevaresystemer for mennesker og dyr.

Forståelse af biprodukter på etiketter til katte- og hundefoder

Biprodukter gennemgår en proces med fremstilling, formaling, adskillelse og tørring. Ved at fjerne fugtigheden på denne måde kan vi skabe en meget mere koncentreret og fordøjelig proteinkilde.

Sammenlignet med fersk kød, der i gennemsnit indeholder ca. 75 % vand og kun 10-30 % protein, vil 1 kg frisk fjerkræ indeholde ca. 250 gram næringsstoffer sammenlignet med 1 kg dehydreret fjerkræprotein (kyllingemel i Nordamerika) med meget lavere vandindhold, hvilket giver helt op til 940 gram næringsstoffer.