KONKURRENCEBETINGELSER





Konkurrencearrangør:

Royal Canin Danmark A/S

Kay Fiskers Plads 10

2300 København S

Kommentarer og spørgsmål vedrørende konkurrencen sendes til: [email protected]





Konkurrenceoplysninger :

Konkurrencen slutter 01.12.2021 kl. 23.59.

Præmien består af 1 måneds forbrug af et valgfrit Royal Canin-foder til en kat eller en hund. Det nøjagtige antal foderposer afhænger af hundens/kattens foderanbefaling og aftalen mellem Royal Canin og vinderen.







Hvem kan deltage i konkurrencen :

Du skal have folkeregisteradresse i Danmark, og aldersgrænsen for at deltage i konkurrencen er min. 18 år.

Hvis en vinder er under 18 år, modtager han eller hun ikke sin præmie, men en ny vinder udtrækkes i stedet for.

Medarbejdere hos ROYAL CANIN® og/eller Mars i Norden og deres familier kan ikke deltage i konkurrencen.

Deltagelse giver ikke ret til en præmie, og du behøver ikke købe noget for at deltage i konkurrencen.



Sådan deltager du i konkurrencen:

Sådan udtrækkes og annonceres vinderen:

Præmie :

Præmien består af 1 måneds forbrug af et valgfrit Royal Canin-foder til en kat eller en hund. Det nøjagtige antal foderposer afhænger af hundens/kattens foderanbefaling og aftalen mellem Royal Canin og vinderen.

Brug af personoplysninger :

Mere information:

Følg instruktionerne i indlægget på Facebook for at deltage. Når du deltager, giver du os samtidig lov til at benytte de sendte fotos og medfølgende beskrivelse i vores markedsføring.Der udtrækkes 1 vindere blandt alle deltagerne i Danmark.En jury bestående af personer fra ROYAL CANIN® vælger tilfældigt en vinder blandt alle, der har tilmeldt sig konkurrencen.Vinderen vil blive kontaktet direkte via besked på Facebook. Vinderen bliver derefter bedt om at at sende sine kontaktoplysninger til Royal Canin for at bekræfte, at han eller hun ønsker at modtage præmien. Vindernes for- og efternavn/brugernavn bliver oplyst i et indlæg på Facebook hurtigst muligt efter at vinderne er blevet annonceret.ROYAL CANIN® er ikke ansvarlig for, at eventuelle beskeder forsvinder eller på anden vis ikke når frem til vinderen. Hvis vinderen ikke svarer inden for 4 dage (96 timer) efter den første besked, mister vinderen retten til præmien, og der udtrækkes en ny vinder.Hvis en vinder ikke opfylder kravene, der er beskrevet i disse konkurrencebetingelser, eller afstår fra at modtage præmien, diskvalificeres han/hun, og en ny vinder udtrækkes.Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Eventuel skat af præmien betales af vinderen.Ved at deltage i konkurrencen accepterer du samtidig, at vi registrerer navne og andre nødvendige kontaktoplysninger. De oplysninger, du giver i forbindelse med konkurrencen, vil kun være tilgængelige for ROYAL CANIN®.Kontaktoplysningerne vil udelukkende blive brugt i forbindelse med denne konkurrence og vil ikke blive videregivet til tredjeparter.Alle personoplysninger, der overføres under registreringen, gemmes sikkert og i overensstemmelse med GDPR.Læs vores fortrolighedspolitik her for at få mere information: https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-danish ROYAL CANIN® er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.ROYAL CANIN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre konkurrencens vilkår og udførelse. ROYAL CANIN® kan uden begrænsning bruge alt materiale fra denne konkurrence til ROYAL CANIN® eller Mars-relaterede produkter uden at informere, bede om tilladelse eller kompensere deltageren.Konkurrencen er ikke sponsoreret, organiseret eller administreret af Facebook, Instagram eller Google.