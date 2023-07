Alt, hvad du behøver at vide om racen



Hvis der findes en race, der opfylder betegnelsen "nysgerrig kat", er det bengaleren. Den har en naturlig selvtillid, et stærkt behov for at være udenfor og udforske sine hjemlige omgivelser, og for sådan et intelligent dyr er der altid et eventyr lige om hjørnet. Bengalerne er kendetegnet ved en fascinerende frygtløshed, og de har ikke noget imod publikum.

Det bedste ved at have en bengaler-kat? Deres fantastiske unikke rosetformede pels. Bengaleren er den eneste race, som er kan prale af disse usædvanlige mønstre – svarende til dem, du ser på kattens slægtninge leoparden, jaguaren og ocelotten. Snebengaleren er en anden variant af denne race, hvis enestående farve er næsten hvid – tænk på en sneleopard i miniudgave! Det er et recessivt colourpoint-gen, der giver dette hvide eller lysebrune mønster, som er noget helt særligt.

Pelsen på bengaler-racen kan også være marmoreret eller plettet, med den tykke og tætte pels er karakteristisk. Uanset hvad, så er den et utroligt syn.

Hvis du værdsætter at have en kat med ubegrænset energi, er dette racen for dig. Faktisk er bengaleren kendt for at opføre sig som en killing, uanset hvor gammel den bliver. Den unikke krydsning af en huskat med et dyr fra junglen, er ikke til at tage fejl i hos denne kat. Den er usædvanligt adræt, atletisk og meget stærk, men altid yndefuld. Ord som fantastisk, underfuld og imponerende passer perfekt til den meget eftertragtede bengaler.

Bengaler-katten er mærkværdigvis kendt for at være meget tiltrukket af vand, så familiemedlemmerne kan få uventet besøg, når de tager sig et brusebad, eller bengaleren kan sætte sig og stirre på vandet fra vandhanen, når du laver mad, bader, børster tænder eller bare vasker hænder.